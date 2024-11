Abner valoriza sequência como titular da Seleção e se diz "surpreso" com possível queda do Lyon

O lateral esquerdo Abner concedeu entrevista coletiva neste domingo, às vésperas do jogo contra o Uruguai, pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O jogador, que passou a ganhar oportunidades na Seleção após a chegada do técnico Dorival Júnior, vive uma sequência como titular do time e valorizou o momento.

"Vivo um momento especial individualmente. Um momento que eu esperava chegar há muito tempo. É um privilégio representar a Seleção, cheguei aqui trabalhando no dia a dia. Tive a oportunidade de estrear na convocação passada, contra o Chile. Estou tendo uma sequência de três jogos, está sendo importante para mim esses minutos. O trabalho está sendo construído, creio que a Seleção está em constante evolução. Estamos encontrando nossa metodologia de jogo e evoluindo a cada jogo", avaliou.

"Até difícil falar, parece que faz muito tempo, mas são só dois meses [da estreia pela Seleção]. Ainda estou vivendo esse momento de representar a Seleção, será sempre um orgulho. Foram apenas três jogos, mas três jogos em que procurei dar o meu melhor em campo, desempenhar um bom papel. A alegria que tive no primeiro jogo vai ser a mesmo que vou ter em todos os jogos que estiver aqui. Isso me traz confiança para eu desempenhar o melhor em campo", acrescentou.

Abner, ainda, falou sobre a disputa por posição na lateral-esquerda do Brasil. Ele não crê que o time vive escassez na posição e diz que, independente de quem for o titular, o setor estará bem servido.

"Não acho que a gente vive um momento de escassez, acho que temos grandes jogadores na posição. Claro que tem uma mudança constante, mas todo que estiveram aqui entregaram da melhor forma possível. Alguns jogaram mais, outros menos, mas é natural. Todos têm seu potencial, sua capacidade. Acho que hoje, por ter jogado os últimos três jogos, entrei na briga sim [por uma vaga na Copa do Mundo de 2026]. Sabemos que é o objetivo de todo jogador. Mas quem estiver em campo vai saber desempenhar muito bem", afirmou.

Jogador do Lyon, da França, Abner se disse surpreso com a notícia de que seu clube pode ser rebaixado à Série B por conta da situação financeira. Ele, porém, reforça que está focado na Seleção, mais especificamente no próximo duelo, contra o Uruguai.

"Essa notícia me pegou de surpresa. Não sei o contexto. Ainda não posso falar muito sobre porque não tive atualizações do clube, não conversei com pessoas de lá. Fica até difícil falar, porque não sei. Mas estou na Seleção, tenho que aproveitar o momento, é o auge de todos os jogadores. No momento só estou preocupado com o jogo do Uruguai", concluiu.

Brasil e Uruguai se enfrentam nesta terça-feira, às 21h45 (de Brasília), na Arena Fonte Nova. No momento, o Brasil é o quarto colocado da tabela das Eliminatórias, com 17 pontos, e pode encerrar a rodada na vice-liderança caso outros resultados ajudem.