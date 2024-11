Osasco São Cristóvão Saúde encara o Fluminense em busca da reabilitação na Superliga

O Osasco São Cristóvão Saúde entra em quadra neste sábado, para enfrentar o Fluminense, em seu quinto compromisso pela Superliga 2024/25. A partida começa às 20h 9de Brasília), no ginásio José Liberatti e será o segundo confronto contra equipes cariocas em menos de uma semana.

Na última terça-feira, no mesmo local, a equipe de Camila Brait, Tiffany, Polina, Giovana, Valquíria, Natália e cia. foi superada pelo Sesc Flamengo. Vice-líder da competição, o time osasquense parte em busca da reabilitação.

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV2 e também do canal oficial do clube no Youtube, a Osasco Vôlei TV, mas sem imagens (os direitos são reservados ao canal de TV por assinatura - https://www.youtube.com/c/OsascoVoleiTV).

A plataforma de streaming da Volleyball World, a VBTV (vb.tv) também transmite o jogo.

Além da motivação para voltar a vencer diante de sua torcida, que novamente esgotou todos os ingressos, a equipe osasquenses entrará em quadra melhor fisicamente. Na terça-feira, jogadoras como Natália, Camila Brait, Giovana e Polina ainda sentiam os efeitos de uma forte gripe.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Osasco Voleibol Clube (@osascovoleibolclube)

"O importante é seguir em frente e não deixar se abater. Problemas acontecem e nem sempre os resultados são como queremos, mas tudo serve como aprendizado e nos fortalece individualmente e especialmente como grupo", afirma Natália.

Com nove pontos, Osasco soma três vitórias e um resultado negativo, retrospecto que garante a vice-liderança da Superliga, atrás somente do Dentil Praia Clube, que tem uma partida a mais. O Fluminense, por outro lado, tem dois resultados positivos e uma derrota. Com uma partida a menos na tabela, ocupa a sexta posição, com seis pontos ganhos.

"O Fluminense sempre é um time perigoso. Não podemos dar bobeira em nenhum momento. Precisamos sacar bem e manter nosso volume de jogo defensivo para criar as chances de contra-ataque. Mas estamos confiantes de que conseguiremos deixar os erros do jogo passado para trás e apresentar o voleibol de alto nível neste sábado, para fazer a alegria do nosso torcedor", completa Tiffany.