Inter recebe Flu e tenta chegar a 14 jogos de invencibilidade no Brasileiro

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Internacional aproveitou os jogos atrasados, alcançou uma sequência de 13 partidas sem derrotas e mudou o panorama no Brasileiro, entrando na briga por vaga no G4. Na noite desta sexta-feira, a equipe colorada enfrenta o Fluminense, no Beira-Rio, e tenta aumentar o período de invencibilidade.

A equipe gaúcha começa a rodada na quinta colocação, com 56 pontos, dois atrás do quarto colocado Flamengo, e pode alcançar o primeiro pelotão da competição.

Como foi esse período?

A invencibilidade do Inter começou ainda em agosto. No dia 25, o time venceu o Cruzeiro por 1 a 0, em jogo pela 24ª rodada do Brasileiro, e se afastou de vez da zona de rebaixamento. Borré foi o autor do gol da vitória. Apenas três dias depois, as equipes voltaram a se enfrentar em jogo atrasado da 5ª rodada, e ficaram no empate sem gols.

Colorado venceu quatro jogos consecutivos. O Inter deu o salto na tabela com quatro vitórias consecutivas no começo de setembro: bateu o Juventude fora de casa, Fortaleza e Cuiabá em casa, e São Paulo fora.

Dever de casa e visitante indigesto. Os comandados de Roger Machado tiveram ainda mais quatro vitórias — três em casa —, e três empates, sendo dois como visitante.

Vitória no Gre-Nal. Em meio a essa sequência, houve ainda a vitória no clássico com o Grêmio, jogo importante para o ânimo devido à rivalidade. O triunfo por 1 a 0 aconteceu com gol de Borré. A celebração de Roger Machado diante do bom resultado foi o estopim para que torcedores do Grêmio questionassem o status do ex-lateral como ídolo gremista e até vandalizassem uma homenagem do clube ao ex-jogador.

Roger Machado, técnico do Internacional Imagem: Ricardo Duarte / Internacional

Esses jogos de invencibilidade têm acontecido porque estamos com uma estrutura bem sólida, os jogadores sabem o que fazer em campo e a qualidade está decidindo a nosso favor Roger Machado, após vitória sobre o Criciúma

O Internacional é o líder do returno. A equipe tem 28 pontos em 13 jogos disputados pela segunda metade da competição nacional — o Botafogo, com 27 pontos, é o segundo do returno.

O Colorado teve jogos atrasados devido às enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. O clube, assim como Grêmio e Juventude, tiveram partidas adiadas em meio às consequências das enchentes. Além de ter estádios e CT's atingindos, o deslocamento das delegações seria bastante prejudicado — o aeroporto Salgado Filho, por exemplo, teve de ser fechado. Alguns jogadores se fizeram presentes nos auxílios às vítimas das chuvas.

Inter sem Beira-Rio. O time voltou à casa em 7 de julho, na derrota para o Vasco — o último jogo havia sido em 28 de abril, ainda pela quarta rodada do Brasileiro. Por conta da tragédia e da inundação que tomou conta do gramado, o Inter mandou partidas em locais diferentes pelo Brasil, como Arena Barueri, em São Paulo, Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Heriberto Hülse, em Criciúma, e Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Roger Machado foi anunciado em 18 de julho. Ele ocupou o lugar de Eduardo Coudet, demitido dias antes, após derrota para o Juventude na Copa do Brasil.

O clube teve a volta de D'Alessandro. O Inter anunciou, em 21 de agosto, o ídolo D'Alessandro como diretor esportivo e André Mazzuco como diretor executivo.

A sequência do Inter

25/08: Internacional 1 x 0 Cruzeiro

28/08: Cruzeiro 0 x 0 Internacional

01/09: Juventude 1 x 3 Internacional

11/09: Internacional 2 x 1 Fortaleza

16/09: Internacional 3 x 0 Cuiabá

22/09: São Paulo 1 x 3 Internacional

25/09: Red Bull Bragantino 2 x 2 Internacional

29/09: Internacional 3 x 1 Vitória

05/10: Corinthians 2 x 2 Internacional

19/10: Internacional 1 x 0 Grêmio

26/10: Atlético-MG 1 x 3 Internacional

30/10: Internacional 1 x 1 Flamengo

05/11: Internacional 2 x 0 Criciúma