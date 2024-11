Aposentadoria de Nadal terá transmissão exclusiva na SKY+

Do UOL, em São Paulo

As finais da Copa Davis, que serão disputadas de 19 a 24 de novembro em Málaga, na Espanha, e marcarão a despedida de Rafael Nadal como tenista profissional, terão transmissão exclusiva para o Brasil pela plataforma de streaming SKY+. Os jogos serão mostrados no canal DSPORTS, o mesmo que mostrou os últimos confrontos do Brasil na Copa Davis.

A fase final da Copa Davis reúne oito países em formato de mata-mata, com quartas, semifinais e final. A Espanha de Nadal estreará no dia 19 contra a Holanda. O time de Rafa, capitaneado por David Ferrer, também terá Carlos Alcaraz, Roberto Bautista Agut, Pablo Carreño Busta e Marcel Granollers. A Holanda, por sua vez, está escalada com Tallon Griekspoor, Botic Van De Zandschulp, Jesper De Jong e Wesley Koolhof.

Os outros confrontos de quartas de final são Alemanha x Canadá, que definirá o adversário de Espanha ou Holanda nas semifinais; Itália x Argentina; e Estados Unidos x Austrália.

Confira como os oito países estão escalados:

Itália

Jannik Sinner

Lorenzo Musetti

Flavio Cobolli

Andrea Vavassori

Simone Bolleli

Capitão: Filippo Volandri

Argentina

Sebastian Báez

Francisco Cerúndolo

Tomás Martín Etcheverry

Máximo Gonzalez

Andres Molteni

Capitão: Guillermo Coria

EUA

Taylor Fritz

Tommy Paul

Ben Shelton

Rajeev Ram

Austin Krajicek

Capitão: Bob Bryan

Austrália

Alexei Popyrin

Jordan Thompson

Thanasi Kokkinakis

Max Purcell

Matthew Ebden

Capitão: Lleyton Hewitt

Alemanha

Jan-Lennard Struff

Yannick Hanfmann

Kevin Philipp Krawietz

Tim Puetz

Capitão: Michael Kohlmann

Canadá

Félix Auger-Aliassime

Denis Shapovalov

Gabriel Diallo

Alexis Galarneau

Vasek Pospisil

Capitão: Frank Dancevic

Holanda

Tallon Griekspoor

Botic Van De Zandschulp

Jesper De Jong

Wesley Koolhof

Capitão: Paul Haarhuis

Espanha

Carlos Alcaraz

Roberto Bautista Agut

Rafael Nadal

Pablo Carreño Busta

Marcel Granollers

Capitão: David Ferrer