Corinthians encaminha acordo com Balbuena e está otimista para o fim de transfer ban

O Corinthians encaminhou um acordo com o zagueiro Balbuena, que cobrou do clube valores referentes a direitos de imagem. O Timão sofreu um transfer ban na Fifa por conta da pendência, mas espera que a penalidade seja retirada nos próximos dias após aparar arestas com o estafe do defensor.

Com a punição, o Corinthians ficaria impedido de contratar novos atletas pelas três próximas janelas de transferências até quitar suas pendências com o paraguaio, que defendeu o Timão entre 2016 e 2018 e entre 2022 e 2023.

O presidente Augusto Melo tranquilizou a Fiel Torcida quanto ao transfer ban e ao impasse para o goleiro Hugo Souza ser adquirido em definitivo.

"Tudo resolvido, Hugo, transfer ban... questão de horas, dias, estamos dentro do prazo. Estamos cumprindo tudo o que foi combinado. O transfer ban não é nosso, mas está tudo sob controle. O torcedor não tem que se preocupar com isso", comentou Augusto ao programa Poropopod, no canal oficial do Corinthians.

A informação do acordo próximo entre Corinthians e Balbuena foi divulgada inicialmente pelo UOL Esporte e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Balbuena foi campeão brasileiro com o Corinthians, em 2017, sob o comando de Fábio Carille, e também conquistou dois Campeonatos Paulistas, em 2017 e 2018. Posteriormente, o zagueiro foi negociado com o West Ham, da Inglaterra.

Do clube de Londres, Balbuena se transferiu para o Dinamo Moscou, da Rússia, em 2021, mas acabou retornando ao Corinthians por empréstimo no ano seguinte por causa dos conflitos entre russos e ucranianos. Ao fim do vínculo provisório com o Timão, o zagueiro retornou para o clube ao qual pertence, em julho de 2023.