Preso por emboscada da Mancha é indiciado por homicídio e mais 4 crimes

Do UOL, em São Paulo

Primeiro integrante da Mancha Verde preso após envolvimento na emboscada contra cruzeirenses em Mairiporã (SP), Alekssander Ricardo Tancredi, de 31 anos, foi indiciado pelos crimes de homicídio, lesão corporal, dano, tumulto e associação criminosa. As informações são da Secretaria de Segurana Pública de São Paulo.

O que aconteceu

Tancredi foi preso na última sexta-feira (1º). Ele passou por audiência de custódia, foi indiciado pelos cinco crimes citados e permaneceu à disposição da Justiça.

As autoridades seguem trabalhando pela localização e prisão de todos os envolvidos, inclusive membros da alta cúpula da Mancha Verde, como o presidente Jorge Luís Sampaio.

O caso

A emboscada ocorreu por volta das 5h da madrugada do domingo, 27 de novembro, na altura do km 65 da rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, no sentido Belo Horizonte.

José Victor Miranda, de 30 anos, morreu após sofrer queimaduras e lesões graves provocadas por barras de ferro. Segundo as autoridades, todas as vítimas foram torcedores do Cruzeiro.

A polícia trabalha para prender quem estava presente na ação. Até agora, uma pessoa que faz parte da Mancha acabou detida. O presidente e o vice da organizada também estão envolvidos e são considerados foragidos da Justiça. Houve, inclusive, materiais apreendidos na sede da torcida durante a última semana.

A investigação

O incidente que aconteceu no início da manhã de domingo (27) envolveu cerca de 150 torcedores de Palmeiras e Cruzeiro. O caso foi inicialmente registrado na Delegacia de Mairiporã (SP), que apreendeu imagens de monitoramento e solicitou exames de IML às vítimas.

Uma parte dos responsáveis pelas agressões foi identificada pela Polícia Civil de São Paulo através da emissão de sinais dos celulares dos suspeitos e imagens de câmeras de segurança da rodovia.

A investigação está sob responsabilidade da Drade (Delegacia de Repressão as Delitos de Intolerância Esportiva) para a identificação e responsabilização dos envolvidos.