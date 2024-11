Diretor esportivo, Edu Gaspar deve deixar Arsenal após cinco anos, diz jornal

Desde 2019 no cargo de diretor esportivo do Arsenal, o brasileiro Edu Gaspar estaria de malas prontas para deixar o clube londrino, segundo informações do jornal inglês Daily Mail. O dirigente é um grande aliado do técnico Mikel Arteta e foi peça importante na contratação de alguns jogadores fundamentais da equipe da Premier League, como Declan Rice e Martin Odegaard.

De acordo com o veículo inglês, ainda não se sabem os motivos da saída de Edu Gaspar. Entretanto, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano, Evangelos Marinakis, proprietário de clubes como Nottingham Forest e Olympiakos, estaria interessado nos serviços do dirigente.

Após trabalhar no Corinthians e na Seleção Brasileira com o técnico Tite, Edu Gaspar assumiu o cargo de diretor esportivo do Arsenal em 2019. O brasileiro foi crucial no projeto vencedor do clube nos últimos anos, contratando promessas que se tornaram uma realidade no futebol inglês, como Gabriel Martinelli, Gabriel Magalhães e William Saliba.

Antes, Edu Gaspar já havia uma ligação com Arsenal, onde atuou como jogador por quatro anos, de 2001 a 2005, sendo comandado pelo lendário técnico Arsene Wenger.