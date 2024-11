Sobrinha de Senna aprova escolha de Hamilton para pilotar McLaren icônica

A empresária Bianca Senna, sobrinha de Ayrton Senna e CEO da marca que carrega o nome do piloto, aprovou a escolha de Lewis Hamilton para conduzir a icônica McLaren do brasileiro no Autódromo de Interlagos.

Vai ser muito lindo. O Lewis é superfã do Ayrton, a escolha também foi muito legal. Ele está sempre aqui no Brasil fazendo homenagens, falando do Ayrton... Ele acaba sendo, como os outros pilotos de Fórmula 1, um embaixador que traz o Ayrton para as novas gerações. Bianca Senna, sobrinha de Ayrton Senna, ao UOL Esporte

O piloto britânico, da Mercedes, foi convidado pela organização do GP de São Paulo para uma volta na pista a bordo do modelo MP4/5B da McLaren, usado por Senna no bicampeonato de 1990 da F1.

O coração vai acelerar. Eu não estou nem pensando nisso. Vou deixar chegar a hora, porque realmente vai ser muito emocionante. É um carro que é muito icônico, numa pista que é muito icônica, com o barulho do carro que é muito icônico. Bianca Senna

Hamilton pilotará o carro neste sábado (2), a partir das 17h (de Brasília).

Ayrton Senna durante GP da Itália de 1990 Imagem: Pascal Rondeau/Getty Images

Rubinho Barrichello queria pilotar o carro

Na última quinta-feira (31), quando a informação sobre a ação vazou, Rubens Barrichelo reagiu em suas redes sociais, dizendo que ele próprio deveria pilotar o carro de Senna.

Em um story em seu perfil no Instagram, Barrichello republicou a mensagem de um fã com a seguinte frase: "Quem deveria guiar o carro do Senna no Brasil é Rubens Barrichello. Esse sim teve uma história com Ayrton Senna e muito melhor que a do Hamilton"."Também acho", respondeu o ex-Ferrari.

Em visita ao paddock antes da abertura oficial do evento, Rubinho decidiu não conversar com a imprensa sobre o assunto.

Por que Hamilton foi escolhido?

Desde o início de sua carreira, Hamilton sempre demonstrou muita admiração pelo piloto brasileiro. Em entrevistas, o inglês chegou a definir Ayrton como seu "herói".

Lewis Hamilton comemora vitória no GP de São Paulo com a bandeira do Brasil Imagem: Reprodução/F-1

De uns anos para cá, Lewis se aproximou ainda mais do público brasileiro, inclusive por abraçar pautas como o combate ao desmatamento e ser porta-voz da luta antirracista.

Na edição 2021 do GP de São Paulo, o piloto britânico venceu a prova e comemorou com uma bandeira do Brasil no pódio sob gritos de "Senna".

Em novembro do ano seguinte, ele recebeu o título de cidadão honorário brasileiro pelo Governo Federal e foi condecorado em Brasília.

"Senna Forever"

A ação com o titular da Mercedes é só uma das muitas que estão sendo feitas na edição do GP de São Paulo, nos 30 anos da morte de Senna.

Bianca Senna, sobrinha de Senna, posa ao lado do artista Eduardo Kobra, que fez o mural de Ayrton no Autódromo de Interlagos Imagem: Livia Camillo/UOL

Com o tema "Senna Forever" ("Senna Para Sempre", em português), o Autódromo de Interlagos recebe diversas ações, desde capacete gigante feito com materiais recicláveis até revitalização do mural do piloto.