'Corinthians está se agarrando ao Memphis', dispara Trajano

Memphis Depay tem sido o fio de esperança do Corinthians contra o rebaixamento, opinou José Trajano no Cartão Vermelho desta terça (29).

O comentarista avaliou que ele se destaca entre as estrelas europeias que atuam no Brasileirão.

O Corinthians está se agarrando ao Memphis. [...] Quando o cara é craque, quando é dono do time? Quando ele marcou o gol, o time todo foi em cima dele, como se tivesse feito um golaço. É o respeito ao bom jogador, ao ídolo.

José Trajano

Trajano: Eu colocaria o Deyevrson na seleção para ver o que acontece

O comentarista se rendeu ao atacante do Atlético-MG e sugeriu que ele tenha uma chance na seleção brasileira.

Eu sou fã do Deyverson. Eu botaria na seleção brasileira alguns jogos só para ver o que ia acontecer. Os zagueiros ficam preocupados com ele. Não sabem o que vai acontecer.

José Trajano

