Zaracho inicia transição, e Atlético-MG fecha preparação para pegar o Internacional

O Atlético-MG fechou, na manhã desta sexta-feira, a preparação para enfrentar o Internacional pelo Campeonato Brasileiro com um treino técnico e tático comandado pelo treinador Gabriel Milito. A partida será na Arena MRV e ocorre neste sábado, às 19h (de Brasília).

A grande notícia para Gabriel Milito no treino é que o argentino Matías Zaracho iniciou a transição física. Ele participou de parte do treino com bola junto ao grupo e, em seguida, fez um trabalho separado focado na preparação física. O meia vem desfalcando o Galo desde agosto, quando precisou passar por uma cirurgia de hérnia do esporte.

? DM Informa O meio-campista Zaracho iniciou nesta sexta-feira (25) a transição para a preparação física. Um passo de cada vez para que seja um grande retorno, Matí! ??? pic.twitter.com/xUmD6yGzNK ? Atlético (@Atletico) October 25, 2024

Com uma lesão no joelho direito, Bernard fez atividades na academia, fisioterapia e corrida no campo. Cadu, que passou por cirurgia no joelho esquerdo na última quinta-feira, irá iniciar o trabalho de recuperação com o departamento de fisioterapia do clube.

Além destes atletas com problema físicios, o Atlético-MG não poderá contar com o atacante Brahian Palacios para a partida contra o Internacional. O colombiano precisará cumprir suspensão.

Priorizando a Libertadores, o Galo deve ter um time alternativo para enfrentar o Colorado. Nomes como Hulk, Paulinho, Gustavo Scarpa e Guilherme Arana devem ser poupados.

Atualmente, o Atlético-MG é o nono colocado do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos conquistados. Já o Internacional é o sexto, com 49 pontos.