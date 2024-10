São Paulo volta a enfrentar o Criciúma em Santa Catarina após dez temporadas; relembre última vez

O São Paulo volta a entrar em campo neste sábado (26) para enfrentrar o Criciúma, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), palco em que o Tricolor Paulista jogou pela última vez no ano de 2014.

O último jogo do São Paulo no estádio do Criciúma ocorreu no dia 2 de novembro de 2014, isto é, há quase dez anos. Na ocasião, o duelo valia pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Tricolor paulista saiu vitorioso pelo placar de 2 a 1.

Naquela partida, o São Paulo inaugurou o marcador com gol anotado pelo zagueiro Edson Silva, aos 37 minutos da etapa inicial. O Criciúma, por sua vez, partiu para cima e respondeu com tento feito pelo camisa 9 Souza, aos 26 do segundo tempo.

Porém, o São Paulo insistiu e conseguiu arrancar os três pontos do Estádio Heriberto Hulse com Alan Kardec. Aos 38 minutos, na reta final do duelo, Alan Kardec não desperdiçou e garantiu a vitória para a equipe paulista.

Em 2014, o São Paulo encerrou o Brasileirão na segunda colocação, com 70 pontos conquistados, ou seja, dez unidades atrás do campeão Cruzeiro, que frz 80. O Criciúma encerrou a competição nacional na última colocação (20º), com apenas 32 pontos feitos ao longo das 38 rodadas. O rebaixamento afastou a equipe catarinense da Primeira Divisão nacional por dez temporadas.

Atualmente, o São Paulo, que busca permanecer na parte de cima da tabela, figura na quinta posição e soma 50 pontos em 30 rodadas. Do outro lado, o Criciúma de Bolasie acumula 36 pontos, no 11º lugar, e quer se manter cada vez mais longe do Z4 do Campeonato Brasileiro.

A partida entre as equipes acontece neste sábado (26), às 22h (de Brasília).