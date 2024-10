São Paulo não conquista vaga na Libertadores via Brasileirão desde a edição de 2020

Para disputar a Libertadores, o São Paulo necessita classificar via Campeonato Brasileiro. Isso, contudo, não acontece desde a edição de 2020 do torneio.

Na ocasião, o Tricolor foi comandado em grande parte do Brasileirão por Fernando Diniz e terminou na quarta posição, com 66 pontos, atrás de Atlético-MG (68), Internacional (70) e Flamengo (71). Apesar da vaga na competição continental, o desfecho foi decepcionante pela queda brusca na reta final ter tirado o título.

Em 2021, o São Paulo brigou pela permanência até a penúltima rodada e finalizou com apenas 48 pontos, na 13ª posição. No ano seguinte, o desempenho foi melhor, mas não o suficiente para ir para a Libertadores, com 54 unidades somadas e o nono lugar.

Na edição passada, o Tricolor ficou na 11ª colocação, com 53 pontos, mas teve o título inédito da Copa do Brasil como forma de se qualificar para o torneio. Um dos motivos para a não classificação via Brasileirão no período é justamente o foco nas copas.

Em quinto lugar, o São Paulo está com 50 pontos, quatro a mais do que o Bahia, sétimo colocado e primeiro time fora da zona de qualificação. Na próxima rodada, os comandados de Zubeldía enfrentam o Criciúma, às 22h (de Brasília) do próximo dia 27, no Heriberto Hulse.