Fenômeno? Brasileira de 13 anos bate recorde ao levantar 77kg em campeonato

Do UOL, em São Paulo

Isanelly Cristina, de apenas 13 anos, bateu o recorde mundial ao levantar 77kg no arremesso durante o Campeonato Brasileiro de Levantamento de Pesos Sub-17, nesta sexta-feira (18).

O que aconteceu

Isanelly superou a marca na categoria feminina até 40kg. O feito pertencia à indiana Preetsmita Bhoi, que havia levantado 76kg.

A marca, no entanto, não será homologada pela Federação Internacional. Isanelly bateu o recorde em uma competição nacional, e as marcas só são levadas em consideração se realizadas em torneios internacionais e com delegados da entidade.

Vim com cabeça no recorde. Infelizmente ele não saiu no Pan (sub-17, em agosto), mas vim focada para bater o recorde. Dedico esse resultado a Deus e ao Márcio (Campião, técnico), que esteve comigo em toda a minha preparação. Isanelly Cristina

Isanelly se tornou campeã brasileira sub-17 na categoria até 40kg. Ele teve um somatório de 134kg (77kg no arremesso e 57kg no arranco).