América-MG apenas empata com Goiás e desperdiça a chance de entrar no G4 da Série B

Nesta quinta-feira, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o América-MG recebeu o Goiás na Arena Independência e perdeu de 3 a 2. Brenner marcou os dois gols do Coelho, enquanto Breno Herculano deixou os tentos do Esmeraldino.

Agora, diante do empate, o América-MG chegou aos 49 pontos e subiu para a sexta colocação. A equipe, porém, se vencesse, somaria 51 unidades e entraria no G4, que permite acesso à elite do futebol brasileiro. O Goiás, por sua vez, ganhou uma posição e foi para o 11º lugar, com 42 pontos conquistados.

Pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o América-MG volta aos gramados na próxima quarta-feira (23), quando enfrenta o Operário-PR, às 21h30 (de Brasília), no Germano Kruger. Já o Goiás, na segunda-feira (21), visita a Chapecoense, às 20h, na Arena Condá.

OS GOLS

O Goiás inaugurou o marcador aos 12 minutos da etapa inicial. Digeuinho recebeu pela direita do ataque e mandou a bola para área. Breno Herculano apareceu, livre de marcação, na segunda trave para empurrar a bola para o fundo das redes.

O América-MG deixou tudo igual aos 34 minutos. Após pênalti assianaldo pela arbitragem, Brenner assumiu a cobrança e não desperdiçou, balançou as redes defendidas por Tadeu.

Dois minutos depois, aos 36 minutos, Bruno Herculano acertou um belo chute de fora da área e colocou, novamente, o Goiás em vantagem em Belo Horizonte.

O gol de empate do Coelho saiu aos 22 minutos da etapa complementar. Brenner, marcou o seu segundo no duelo e, desta vez, recebeu assistência de Moisés. No lance, ele recebeu dentro da grande área, limpou a marcação e bateu cruzado.

O Goiás chegou a marcar o terceiro tento aos 45 minuts, porém, depois de revisão do VAR, o gol foi invalidado.