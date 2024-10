Com um a menos, Juventus consegue virada sob o Leipzig fora de casa pela Champions

Nesta quarta-feira, a Juventus lutou e conseguiu virar por 3 a 2 contra o RB Leipzig, na Red Bull Arena, pela segunda rodada da Liga dos Campeões. Após um primeiro tempo morno, a segunda etapa teve expulsão do goleiro do time italiano, golaços e virada com um a menos.

Com a vitória, a Juventus vai a seis pontos e mantém os 100% de aproveitamento, na sétima colocação da tabela geral. Já o Leipzig amarga sua segunda derrota na competição, ficando no 29º posto

Em seu próximo compromisso, a Juventus receberá o Cagliari, neste domingo, às 7h30 (de Brasília), pelo Campeonato Italiano. Já o Leipzig visita o Heidenheim, também no domingo, às 10h30, pelo Alemão.

O JOGO

O RB Leipzig foi o primeiro a chegar com perigo em lance que Openda ganhou divida de Bremer pela direita, cruzou com perigo e Kalulu cortou para escanteio. Na disputa, o zagueiro brasileiro prendeu o pé no gramado, torceu o joelho e precisou ser substituído logo no início.

Após uma esfriada na partida, a Juventus assustou pela primeira vez aos 29 minutos, quando Vlahovic desviou chute de Fagioli e o goleiro Gulácsi pegou no reflexo. Na sequência, a defesa do Leipzig afastou para Openda no lado esquerdo. O belga encontrou Sesko, que dominou entre os zagueiros e mandou uma bomba, indefensável para Di Gregorio.

A Juventus voltou pressionando do intervalo e teve boa oportunidade. McKennie achou lindo passe para Koopmeiners, que mandou na trave do Leipzig. Um minuto depois, Conceição acionou Cambiasso na ponta esquerda. O lateral, então, cruzou para Vlahovic se antecipar à marcação de Orban e empatar para a equipe italiana.

O gol não assustou o Leipzig. Aos 11 do segundo tempo, Xavi Simons encontrou Openda cortando a linha de defesa. Na cara de Di Gregorio, o atacante driblou o goleiro, que, fora da área, resvalou com a mão na bola. Após checar no VAR, o árbitro François Letexier expulsou o arqueiro, deixando a Juventus com um a menos. Yildiz acabou escolhido para dar lugar ao goleiro reserva Perin.

No lance seguinte, Simons bateu falta e Douglas Luiz cometeu pênalti ao desviar a bola com a mão. Sesko deslocou Perin e colocou o Leipzig novamente à frente do placar.

Com um a menos em campo, a Juventus não se acanhou. Aos 24, Simons saiu jogando errado e Vlahovic, da entrada da área, acertou o ângulo de Gulácsi para igualar a partida.

Quando parecia que a equipe italiana se contentaria com o empate, Francisco Conceição recebeu na ponta direita, deu lindo drible em Raum e finalizou rasteiro para bater Gulácsi e virar para a Juventus.