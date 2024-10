São Paulo se reapresenta após Majestoso e inicia preparação para jogo contra o Cuiabá

O elenco do São Paulo se reapresentou na manhã desta terça-feira, no CT da Barra Funda, dois dias após a vitória no clássico sobre o Corinthians, por 3 a 1, em Brasília. O foco agora está no duelo contra o Cuiabá, que ocorre no sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

O treinador do time, Luis Zubeldía, dividiu o grupo em duas partes nas atividades desta terça. O primeiro deles tinha os titulares do Majestoso, que fizeram exercícios de recuperação. Os demais realizaram trabalhos com bola.

A atividade no campo foi composta por um treino técnico em espaço reduzido e posse de bola. Ainda houve um duelo entre as equipes, formada por nove atletas cada.

Para o embate contra o Cuiabá, Zubeldía terá desfalques importantes. O zagueiro Alan Franco e o atacante Jonathan Calleri levaram o terceiro amarelo e irão cumprir suspensão. O atacante reserva Erick também está suspenso.

Por outro lado, o meio-campista Rodrigo Nestor, suspenso no Majestoso, volta a ficar à disposição. Existe ainda uma expectativa que o atacante Ferreira possa voltar a ser relacionado. Os lesionados Michel Araújo, Pablo Maia e Alisson seguem ausentes.

Zubeldía ainda tem mais três sessões de treino para definir o time que irá a campo. O Tricolor enfrenta o Dourado no sábado, às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 29ª rodada do Brasileirão.

Eliminado das copas, o São Paulo tem como missão principal nesta temporada a vaga direta à Libertadores de 2025. A equipe, neste momento, ocupa o quinto lugar do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos, um a menos que o quarto colocado, Flamengo.