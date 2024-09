Athletico vence Racing e sai em vantagem nas quartas da Sul-Americana

Nesta quinta-feira, em confronto válido pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana, o Athletico-PR recebeu o Racing na Ligga Arena e venceu por 1 a 0. João Cruz foi quem balançou as redes para a equipe da casa.

Com o triunfo, o Furacão leva a vantagem mínima no agregado e precisa de apenas um empate para carimbar seu passaporte direto às semifinais do torneio continental. Em caso de derrota por um gol, a decisão vai para os pênaltis. O classificado enfrentará o vencedor entre Corinthians e Fortaleza na próxima fase.

O segundo duelo entre ambas as equipes ocorre na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Perón. Antes disso, no domingo, o Athletico-PR visita o Criciúma, no Majestoso, às 18h30, pela 27ª rodada da Série A. No mesmo dia, às 17h, o Racing visita o Talleres, no Estádio Mario Alberto Kempes, pela segunda fase do Campeonato Argentino.

O jogo

O placar foi inaugurado pelo Athletico-PR aos 38 minutos do primeiro tempo. Em rápida troca de passes na entrada da área, Canobbio dominou e encontrou João Cruz, que finalizou forte, no canto esquerdo do goleiro Arias.

Aos 42 minutos da etapa inicial, o Racing chegou a empatar, mas o tento foi anulado. Após Gabriel ser desarmado no campo de defesa, Quintero passou para Martínez que, da ponta direita, apenas rolou para Quintero marcar. No entanto, foi identificado pelo VAR um impedimento no início da jogada.