Bobadilla se junta à delegação, e São Paulo embarca para 'decisão' contra o Atlético

O volante Damián Bobadilla, que serviu o Paraguai durante a Data Fifa, se encontrou com a delegação do São Paulo no Aeroporto de Guarulhos. O Tricolor embarca a Belo Horizonte nesta quarta-feira (11) para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG. A chegada do jogador foi registrada pelo presidente Julio Casares no Instagram.

Bobadilla defendeu a seleção paraguaia nos dois compromissos pelas Eliminatórias, contra Uruguai e Brasil. O volante foi um dos destaques da vitória do Paraguai por 1 a 0 sobre a seleção brasileira, nesta terça-feira (10), em Assunção.

No jogo contra o Uruguai, Bobadilla sofreu uma contratura no joelho e chegou a preocupar a comissão técnica são-paulina para o duelo com o Atlético-MG. No entanto, ele atuou os 90 minutos contra o Brasil e, portanto, deve ser titular para o duelo decisivo pela Copa do Brasil.

Além de Bobadilla, Lucas foi outro que retornou a São Paulo após a Data Fifa. Assim como o paraguaio, o camisa 7 tricolor esteve em campo no duelo entre Brasil e Paraguai. O meia-atacante também deve iniciar jogando contra o Galo.

O confronto entre São Paulo e Atlético-MG acontece nesta quinta-feira (12), às 21h45 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Após perder na ida por 1 a 0, o Tricolor precisa vencer o Galo por dois ou mais gols para avançar. Em caso de vitória por um tento de diferença, o vencedor sairá após disputa de pênaltis.