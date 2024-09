Abel tem disputas em aberto no Palmeiras na busca por nova espinha dorsal

O Palmeiras tem 13 jogos até o final da temporada, e Abel Ferreira segue em busca de uma nova espinha dorsal para encerrar o ano com o tricampeonato brasileiro após quedas precoces nas copas. A equipe tem três posições com disputas abertas e um setor bem definido.

O que aconteceu

Recuperação de Vitor Reis reaquece disputa na defesa. O jovem de 18 anos foi baixa nas últimas duas partidas por um edema na coxa, mas antes disso tinha uma sequência de nove jogos como titular e virou um homem de confiança de Abel. O retorno do jogador pode fazer Abel ter que escolher entre Murilo e Gustavo Gómez.

O paraguaio, inclusive, tem motivos para comemorar nesta Data Fifa: ele voltou a ser titular da seleção paraguaia no empate por 0 a 0 contra o Uruguai após ficar no banco durante toda Copa América.

Gancho no STJD atrapalha Zé Rafael na briga por vaga no meio-campo. Um dos grandes nomes da era Abel Ferreira, Zé conviveu com lesões em 2024 e perdeu espaço no time com a chegada de Aníbal Moreno e a ascensão de Richard Ríos. Após uma lesão na coxa, ele retornou no clássico diante do São Paulo, foi expulso e levou um gancho pesado do STJD de quatro jogos após confusão com Rodrigo Nestor. O Palmeiras aguarda que ele cumpra a suspensão automática contra o Criciúma, na próxima rodada, para recorrer.

Raphael Veiga segue brigando por sua vaga no time titular. Abel Ferreira chegou a dizer que Veiga jogou muitos jogos na temporada no sacrifício e precisava descansar. Foi isso que aconteceu nos últimos dois jogos e Maurício, seu substituto, não perdeu a chance e marcou dois gols. Eles podem jogar juntos, mas o ataque afinado atrapalha essa opção.

Ataque com Estêvão, Felipe Anderson e Flaco López passou a se entender. O Palmeiras melhorou muito seu volume ofensivo nos últimos dois jogos: contra o Cuiabá foram 14 chutes (9 no gol) e contra o Athletico-PR foram 19 (10 no gol). A falta de pontaria foi um grande problema ao longo de 2024, mas que nos últimos dois jogos melhorou (7 gols marcados).

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (15), contra o Criciúma, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. O trio Gómez, Ríos e Estêvão deve se reapresentar sem problemas para o jogo no fim de semana. Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo), Gabriel Menino (lesão na coxa esquerda), Mayke (lesão na panturrilha direita) e Marcelo Lomba (dores musculares) são os desfalques no departamento médico.