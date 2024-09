Casares revela plano de "reformar" contrato de Alisson e quer permanência de veteranos

O presidente do São Paulo, Julio Casares, revelou que pretende "reformar" o contrato de Alisson, titular absoluto do time comandado pelo técnico Luis Zubeldía até sofrer uma grave lesão no tornozelo direito. O mandatário tricolor também deseja a permanência de dois veteranos do elenco para a próxima temporada.

"O Alisson nós vamos reformar o contrato dele, um garoto que mesmo com essa contusão séria está em uma recuperação muito boa. Vamos em breve anunciar a renovação", disse Casares.

Recentemente, o nome de Alisson chegou a ser especulado no Cruzeiro após o empresário Pedrinho Lourenço passar a ser o proprietário do clube. Entretanto, pelo fato de já ter disputado sete jogos na Série A do Campeonato Brasileiro pelo São Paulo, o volante não poderia se transferir para o Cabuloso mesmo se quisesse.

Dupla de veteranos

Julio Casares também garantiu que pretende renovar os contratos de Luiz Gustavo e Rafinha, cujos vínculos com o São Paulo vencem ao fim da atual temporada. Enquanto o primeiro ainda não cravou quais são seus planos para o futuro próximo, o segundo já havia garantido há alguns meses que 2024 seria seu último ano como jogador profissional. Resta saber se o presidente tricolor será capaz de fazer o experiente lateral direito mudar de ideia.

"Queremos que o Luiz Gustavo continue, e o Rafinha também, mas essa é uma análise muito pessoal do atleta, porque o atleta diz o seguinte: 'Olha, quando chegar no final do ano, vou ver as minhas condições'. São atletas muito profissionais, que tem comprometimento com a parte física e mental. Vai depender mais deles. A satisfação da diretoria é plena para renovar", revelou.

"Talvez você, conforme essa conversa, tenha jogador que faça mais um ano, outro mais seis meses, depende muito. A nossa vontade é que continuem, porque são jogadores que não só deixam qualidade técnica dentro de campo, mas são importantes como grupo, como liderança. Se você fala a importância do Rafinha, do Luiz Gustavo, do Calleri, do Lucas Moura, que voltou para a Seleção, lá atrás o Pablo tinha sido convocado e depois machucou, Rafael também foi convocado... o São Paulo voltou até a servir jogadores para a Seleção", concluiu o presidente Julio Casares.