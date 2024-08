Ganso lamenta eliminação do Fluminense na Copa do Brasil

O Fluminense empatou por 2 a 2 com o Juventude, nesta quarta-feira, no Maracanã. Com o resultado, os tricolores acabaram eliminados da Copa do Brasil.

O meia Ganso lamentou os erros que resultaram na eliminação da equipe: "A gente tem que estar preparado para todas as dificuldades. Sabíamos que eles iriam jogar com o resultado, com uma postura defensiva. A verdade é que demos os gols para eles, e o segundo matou a partida", disse.

Fim de jogo. Fluminense 2×2 Juventude. Flu luta até o fim, busca o empate, mas se despede da Copa do Brasil. Sábado, às 21h30, tem clássico contra o Vasco, no Nilton Santos. pic.twitter.com/9tAcc6jbSH ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 8, 2024

Ganso pregou foco no Campeonato Brasileiro, onde a equipe está na zona de rebaixamento: "Estamos há cinco jogos sem perder. Nosso foco é esse. Temos um jogo importante no fim de semana. Precisamos da vitória para sair da zona de rebaixamento. Esse é nosso principal objetivo", declarou.

O Fluminense volta a campo neste sábado, às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Os tricolores terão o clássico contra o Vasco, no Nilton Santos.