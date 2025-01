Festival leva dezenas de shows ao RS e o que mais acontece no fim de semana

Anitta, Ana Castela, Pedro Sampaio, Lagum, Natiruts, Matuê, Sorriso Maroto, Dilsinho e outros compõem o lineup do Planeta Atlântida de 2025. O festival reúne um total de 29 atrações, que se apresentam na sexta e no sábado, na praia de Atlântida, no litoral gaúcho.

O que vai rolar

Os shows começam às 17h e atravessam a madrugada. Na programação de sexta, por exemplo, Pedro Sampaio sobe ao palco às 3h da manhã de sábado.

São dois palcos: Planeta e Atlântida. O primeiro é reservado às atrações mais populares. No outro estão encontros, shows especiais e artistas que a curadoria colocou para que ganhem repercussão frente ao público.

Muita gente

É a 28ª vez que o Planeta Atlântida é realizado e, segundo os organizadores, o festival, que não é dedicado a nenhum gênero específico de música. Em 27 edições, já reuniu mais de 2,2 milhões de pessoas.

Este ano não tem atração internacional, mas nomes como Fatboy Slim, Men at Work e Flo Rida já se apresentaram no Planeta Atlântida. Entre inúmeros artistas brasileiros, o festival recebeu shows de Gilberto Gil, Racionais MC's, Zeca Pagodinho Ivete Sangalo e O Rappa, além de Tim Maia, Rita Lee e Mamonas Assassinas.

Ana Castela se apresenta no Planeta Atlântida 2025 Imagem: Daniel Ramalho/AFP

Planeta Atlântida 2025

Sexta-feira, a partir das 16h

Palco Atlântida

17h Vera Loca

18h30 Aperte o Play

20h 3030

21h30 Cachorro Grande 25 Anos

23h Poesia Acústica convida Cynthia Luz

0h30 Teto

2h DJ Topo

Palco Planeta

17h20 Neto Fagundes e momento especial O Sul é Nosso Palco, com Rafael Malenotti, Serginho Moah, Claus e Vanessa e Luiza Barbosa

17h40 Lagum

19h10 Luísa Sonza

20h40 Alexandre Pires com Baile do Nêgo Véio

22h10 Ana Castela

23h40 Anitta

1h30 Felipe Ret convida Caio Luccas

3h Pedro Sampaio

Sábado, a partir das 16h

Palco Atlântida

17h Gupe

18h30 Syon Trio

20h Os Garotin

21h30 Carol Biazin

23h Comunidade Nin-Jitsu & MC Jean Paul

0h30 Wiu convida Brandão

2h Mu540

Palco Planeta

17h30 Armandinho

19h Dilsinho

20h30 Natiruts

22h20 Sorriso Maroto

23h50 Matuê

1h20 Baile do Planeta, com Kevin O Cris, Livinho e Ariel B

3h Dubdogz by Dogzparade

Ingressos no site do Planeta Atlântida; e nas Lojas Renner da Av. Otávio Rocha, 184, e do Shopping Iguatemi (av. João Wallig, 1.800), em Porto Alegre.

Veja outros shows do fim de semana

Sexta

Love, Love - A Festa (Os Gilsons, Céu, e participações de Jota.pê e Os Garotin) - Espaço Unimed (São Paulo)

Leather Leone - Red Star (São Paulo)

Los Sebozos Postizos - Casa Natura Musical (São Paulo)

Edgard Scandurra Trio - Asteroid (Sorocaba - SP)

Nervosa e Black Pantera - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Sexta e sábado

Planeta Atlântida (Anitta, Ana Castela, Pedro Sampaio, Lagum e outros na sexta; Natiruts, Matuê, Sorriso Maroto, Dilsinho e outros no sábado) - Praia de Atlântida (Xangri-lá - RS)

Planta e Raiz - Sesc Belenzinho (São Paulo)

Odair José canta 'O Filho de José e Maria' - Sesc Pompeia (São Paulo)

Xande Canta Caetano em São Paulo Imagem: Lana Pinho/Divulgação

Sábado

Taemin - Vibra (São Paulo)

This Will Destroy You e Jesse Beaman - Casa Rockambole (São Paulo)

Xande canta Caetano - Espaço Unimed (São Paulo)

Pullovers - show de lançamento do álbum 'Vida Vale a Pena?' - Centro Cultural São Paulo (São Paulo) GRÁTIS

Vanguart - Sesc Santo Amaro (São Paulo)

Marcelo Rubens Paiva e Lost in Translation - Blue Note SP (São Paulo)

Estância Let's Rock (Planet Hemp, CPM 22 e Raimundos) - Estância Alto da Serra (São Bernardo do Campo - SP)

Rara: Alto Verão (Mark Farina e outros) - Morro da Urca (Rio de Janeiro)

Latino e Double You - Qualistage (Rio de Janeiro)

Luan Santana - palco na Av. Atlântica (Matinhos - PR) GRÁTIS

Péricles - Parador (Recife)

Nervosa - Célula Cultural (Florianópolis)

Sábado e domingo

Humberto Gessinger - acústico Engenheiros do Hawaii - Tokio Marine Hall (São Paulo)

Boogarins - Sesc Vila Mariana (São Paulo)

Ceumar - show no formato voz e violão - Margarida Schivasappa (Belém) GRÁTIS

CasaBloco Olinda (Orquestra do Maestro Oséas, Lala K e Alana Marques no sábado; Maestro Spok + Roberta Sá; e DJ Pepe Jordão no domingo) - Casa Estação da Luz (Olinda - PE)

Sábado e dia 8/2

Marcos Valle - Blue Note (Rio de Janeiro)

Tiquequê faz show em Franca (SP) Imagem: Reprodução/Instagram

Domingo