BBB ativa o modo 'choque no períneo' para reverter fracasso histórico

Um dos momentos mais espetaculares da TV brasileira contemporânea aconteceu em 2019 no Power Couple Brasil, reality de casais da Record. A cada erro das esposas em um jogo de perguntas e respostas comandado pelo saudoso Gugu Liberato, os maridos sofriam um duro revés: sentados em bicicletas ergométricas, eles levavam um choque no períneo.

A dinâmica rendeu ótimas risadas para o público telespectador, além de importantes discussões entre os casais, que era o que mais interessava. A melhor interação foi entre Nicole Bahls e o seu então marido Marcelo Bimbi. O mais reluzente ouro televisivo.

Anos depois, estamos aqui na cobertura de uma temporada especialmente modorrenta do BBB. O elenco da atual edição está abusando do fairplay, do acolhimento, da compreensão entre as partes. Com isso, a intervenção da produção se faz cada vez mais necessária.

Isso expõe algumas falhas do modus operandi do formato nesses últimos anos, dependendo demais da boa vontade dos seus participantes. As classes de 2020 e 2021 foram totalmente fora da curva, e no ano passado o fenômeno Davi Brito passou por Curicica e deixou saudades.

A TV aberta está passando por uma transformação profunda, então não basta mais existir para se tornar assunto. Com a baixa audiência e a trôpega repercussão nas redes sociais, a produção do reality show ativou o modo 'choque no períneo' para reverter o fracasso histórico.

Na última quarta-feira tivemos um Big Fone que garantia ingresso a um almoço da discórdia. Foi tudo muito bem pensado pela produção, mas os passageiros da nave que outrora já foi chamada de louca permaneceram plenamente sãos, sem maiores crises na convivência.

A próxima semana já contará com a cartada do quarto secreto —eles não sabem, mas o jogo em duplas acabou e apenas um participante será eliminado na terça-feira. O outro integrante da dupla será despejado nesse cômodo para passar pela clássica dinâmica do programa.

Pelo andar da carruagem, a equipe de Rodrigo Dourado vai ter que esgotar todo o repertório das medidas escalafobéticas para dar sustos constantes na casa, estressar os inabaláveis concorrentes deste ano e animar os telespectadores viciados em dopamina por culpa dos estímulos constantes do algoritmo do TikTok e dos áudios com velocidade 2 do WhatsApp.

Por mim, tudo bem. Choque no períneo deles!

Voltamos a qualquer momento com novas informações.