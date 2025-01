Gascón acabou com qualquer chance de Oscar após polêmica, diz Villaça

Após a revelação de mensagens antigas, a atriz Karla Sofia Gascón, protagonista do filme de "Emilia Pérez", filme líder de indicações no Oscar 2025, acabou com qualquer chancer dela de ser premiada, opinou o crítico de cinema Pablo Villaça no UOL News, do Canal UOL, nesta quinta-feira (30).

Usuários das redes sociais resgataram publicações de anos atrás, quando a atriz trans teria expressado opiniões polêmicas e preconceituosas. Na ocasião, a atriz chamou o segurança George Floyd —vítima de violência policial nos EUA— de "vigarista viciado em drogas" e ironizou uma família muçulmana, apontando-os como "asco mais profundo para a humanidade". Nos posts, ela também questiona a diversidade do Oscar. Gascón ainda não se manifestou sobre as mensagens.

As falas dela são desastrosas e indicam... como eu falei: acabou hoje a campanha dela. Totalmente. A Gascón não tem mais chances [no Oscar]. Nem precisa ir à cerimônia Pablo Villaça, crítico de cinema

Ao Canal UOL, Villaça —que faz cobertura de Oscar há 30 anos— condenou o conteúdo das mensagens, mas levantou uma possibilidade por trás de sua divulgação.

Agora eu vou falar como uma pessoa que acompanha o Oscar profissionalmente há mais de 30 anos: as campanhas são multimilionárias, os estúdios investem muito dinheiro nisso. E alguns veículos são alimentados de informações por campanhas. Isso é fato, não é paranoia. Todo ano acontece.

E o que está acontece é que, toda hora, desde as indicações vaza uma informação sobre Fernanda Torres e Karla Sofia Gascón. Isso não é interesse de equipe, nem do [filme] Emilia Pérez nem do Ainda Estou Aqui. Pega mal para as duas, porque, cria-se uma impressão de que, 'olha as atrizes de língua não inglesa estão fazendo um barraco'.

Então, todo o momento em que uma notícia sobre Gastón e a Fernanda é plantada, essa troca de farpas prejudica as duas campanhas e beneficia só a uma pessoa: Demi Moore. Eu tento rejeitar toda e qualquer teoria conspiratória. Eu tenho uma convicção, cada vez maior, que a equipe da Demi Moore está alimentando esses veículos. Pablo Villaça, crítico de cinema

A nova controvérsia vem logo após Gascón sugerir, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, que a equipe de Fernanda Torres e de "Ainda Estou Aqui" teria articulado ataques contra ela. Gascón e Fernanda disputam a categoria de Melhor Atriz, e Emília Perez é o principal concorrente de Ainda Estou Aqui ao prêmio de Melhor Filme Internacional. Ambos também disputam a estatueta de Melhor Filme.

Bilenky: 'Gleisi reforça estigma de governo gastador'

No UOL News, a colunista Thais Bilenky afirmou que a indicação da deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-SP) a um dos ministérios do governo Lula reforça o estigma de uma gestão gastadora visto pelo mercado financeiro.

A Gleisi personifica o que o mercado, de modo geral, nem entende como um governo gastador, um governo intervencionista e tal. As posições dela na economia reforçam esse estigma que o mercado coloca no Lula no PT e no governo. Thais Bilenky, colunista do UOL

O presidente teria decidido ao menos uma das mudanças que deve fazer no seu ministério, com a entrada da atual presidente do PT, Gleisi Hoffmann, para a Secretaria-Geral da Presidência no lugar de Márcio Macêdo. O cargo compõe o quarteto dos ministros do Palácio do Planalto, que tem livre acesso ao presidente.

Gleisi é uma das pessoas que tem feito duras críticas a medidas tomadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para a contenção de gastos.

Sakamoto: 'Lula evitou sair na mão com mercado financeiro'

No UOL News, o colunista Leonardo Sakamoto avaliou o petista evitou sair na mão com mercado financeiro durante a entrevista coletiva e, com isso, realinha o seu discurso para as eleições de 2026.

Na minha avaliação, pelo menos até agora o que a gente assistiu, o Lula mudou o tom, evitou brigas com o mercado e deu uma entrevista que não é uma entrevista, digamos, eleitoral, não eleitoreira. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Esta foi a primeira entrevista do mandatário concedida aos repórteres, no Palácio do Planalto, em Brasília, desde que trocou o comando da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República). O publicitário Sidônio Palmeira assumiu o lugar do deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS).

Josias: Lula precisa assumir que Campos Netto é bode expiatório'

No UOL News, Josias observou que Lula também precisa admitir que Roberto Campos Netto, ex-presidente do Banco Central, virou bode expiatório gasto.

O Lula e a cúpula do PT agora atribuem [o aumento da taxa de juros], remanescente na gestão do Gabriel Galípolo [atual presidente do BC] a uma herança da gestão de Campos Neto. Isso não é bem assim. Josias de Souza, colunista do UOL

Nesta quinta, Lula defendeu Galípolo, indicado por ele ao cargo, após o aumento da taxa básica de juros para 13,25% ao ano na última quarta (29). O presidente era um grande crítico do ex-presidente Roberto Campos Netto e o acusava de boicote por ter sido indicado e ter boa relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O aumento da taxa de juros encarece principalmente o crédito e os serviços financeiros. Ou seja, fica mais alto o custo dos empréstimos pessoais e para empresas, dos financiamentos imobiliários e para a compra de veículos.

