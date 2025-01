Oscar 2025: 'A Verdadeira Dor' emociona entre o humor e o drama

Hollywood tem uma tradição de "buddy movies", com personagens que partem juntos para uma aventura que faz emergir afinidades e também diferenças inconciliáveis. Quem honra agora essa tradição é Jesse Eisenberg, de "A Rede Social" e "Zumbilândia", que dirige e tem um dos papéis principais em "A Verdadeira Dor".

Ele e Kieran Culkin são dois primos que saem de Nova York para uma viagem à Polônia, como tributo à avó morta. É claro que os dois vão se envolver em situações dramáticas e cômicas, mas nada é óbvio no roteiro e o equilíbrio entre riso e drama é excelente.

Entre outros momentos, os dois se inscrevem numa "turnê do Holocausto", e seus colegas nesse passeio vão proporcionar algumas das melhores cenas do longa.

Os parceiros de viagem estão indicados ao Oscar. Culkin concorre a ator coadjuvante, e Eisenberg disputa em roteiro original. "A Verdadeira Dor" já foi chamado de "humano", "sensível" e outros adjetivos fofos. Na verdade, é inteligente, engraçado e, em algumas cenas, tocante.

"A Verdadeira Dor", 2024

Direção Jesse Eisenberg

Elenco Kieran Culkin, Jesse Eisenberg, Olha Bosova

Classificação 16 anos

Onde nos cinemas (Trailer)

Já disponível na sua tela...

Uma história sobre a força transformadora dos filmes

Esse é um daqueles filmes que fazem uma louvação à força de uma boa sessão nos cinemas. Traz um enredo que destaca como o mundo pode ser melhor na frente de uma tela. No Chile dos anos 1960, uma menina tem um dom especial para contar a seus parentes os filmes de Hollywood. Numa trama enternecedora, isso vai mudar a vida de todos ao redor. Uma história "para cima", muito encantadora. "A Contadora de Filmes", 2023 | Direção - Lone Scherfig | Elenco - Bérénice Bejo, Daniel Brühl, Alondra Valenzuela | Classificação - 14 anos | Onde - AppleTV, ClaroTV+, Prime Video

Uma alpinista social na corte francesa do século 18

Maïween, com esse nome incomum, é pouco conhecida fora da França, mas por lá é adorada como atriz, cantora, cineasta e roteirista. Para seu sexto longa como diretora, ela escolhe um filme de época e toma o papel principal: Jeanne Vaubernier, que nasceu longe da nobreza e usa charme e inteligência para uma escalada social que a leva a ter um caso com o rei Luís 15. Como o monarca, Johnny Depp, que funciona bem. "A Favorita do Rei", 2023 | Direção - Maïwenn | Elenco - Maïwenn, Johnny Depp | Classificação - 14 anos | Onde - AppleTV, ClaroTV+, Prime Video

O QUE ESTÁ BOMBANDO

Primeira novela da Max parece um duelo de vilãs

Depois da Netflix, a Max também se arrisca na produção de uma novela. "Beleza Fatal", escrita por Raphael Montes, terá 40 capítulos. Em seu início, parece um combate bem acirrado entre mulheres raivosas que remetem às mais malvadas vilãs dos folhetins eletrônicos.

Atrizes e atores foram convocados numa verdadeira importação em massa da Globo. Como protagonistas, e nenhuma delas é boazinha na história, estão Giovanna Antonelli, Camila Pitanga e Camila Queiroz. O resto do elenco segue o desfalque no Projac, com Caio Blat, Marcelo Serrado, Murilo Rosa e Herson Capri.

Ambientado no mundo das clínicas de estética, a ação transforma rapidamente a obsessão pela beleza em psicopatia. As tragédias são muitas, e elas alimentam uma sede de vingança que às vezes parece exagerada. Apesar de bom, o roteiro não suaviza quase nada, tudo é bem pesado.

Difícil saber se as pessoas vão mudar da Globo para o aplicativo da Max. Quem fizer isso vai encontrar um produto um tanto agressivo, mas que pode agradar.

"Beleza Fatal", 2025

Criação Maria de Médicis, Raphael Montes

Elenco Giovanna Antonelli, Camila Pitanga, Camila Queiroz

Classificação 16 anos

Onde Max (Trailer)

FIQUE DE OLHO

Em episódios semanais, 'Alvo Primário' chega em plena guerra tecnológica entre americanos e chineses. Mostra um estudante de matemática que desenvolve um método que pode permitir a ele invadir qualquer computador do planeta. Até todos de uma vez só. Claro que uma invenção dessas interessa a deus e o mundo, e o rapaz precisa escapar de todas as empresas e órgãos governamentais que querem colocar as mãos no seu trabalho. O ritmo inicial é muito bom. 'Alvo Primário', 2025 | Criação - Steve Thompson | Elenco - Leo Woodall, Quintessa Swindell | Classificação - 14 anos | Onde - AppleTV+

PARA MARATONAR

A primeira temporada de 'O Agente Noturno' já foi indicada aqui na newsletter. Pois a segunda, recém-lançada, está ainda melhor, com as novas aventuras de Peter Sutherland. Ele é o agente do FBI que atende um telefonema em seu entediante turno na Casa Branca durante a madrugada e se envolve numa trama mirabolante, que pode mudar o rumo da geopolítica global. Tem ação nas doses certas e um bom ator, Gabriel Basso. 'O Agente Noturno', 2023-2025 | Criação - Shawn Ryan | Elenco - Gabriel Basso, Luciane Buchanan, Fola Evans-Akingbola | Classificação - 16 anos | Onde - Netflix

CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO...

Por que assistir a "Malcolm X"?

O diretor Spike Lee decidiu fazer a dramatização da vida do ativista negro Malcolm X (1925-1965) baseado em sua autobiografia, que é na verdade o único texto escrito por um dos maiores líderes americanos na luta pelos direitos civis.

As ideias de Malcolm X foram transmitidas apenas nas entrevistas e nos discursos que ele fez desde 1952. Ele foi um líder mais radical do que o contemporâneo e pacifista Martin Luther King (1929-1968). De uma forma reduzida, é possível afirmar que Malcolm X trouxe para o movimento dos direitos civis a violência como método de defesa e a inclusão do islamismo e do socialismo nas discussões.

Denzel Washington faz uma interpretação vigorosa, e o filme esmiúça a vida criminal do jovem Malcolm, sua conversão ao islamismo e sua influência na atuação do grupo político radical Panteras Negras.

O filme é longo, mas Lee o conduz como uma trama policial ágil, concluída com o assassinato de Malcom X por extremistas islâmicos. Um filme poderoso.

"Malcolm X", 1992

Direção Spike Lee

Elenco Denzel Washington, Angela Bassett, Delroy Lindo

Classificação 14 anos

Onde ClaroTV+, AppleTV, Prime Video (Trailer)

Veja em Splash...

Polêmica com Fernanda Torres não vai atrapalhar

A temporada de premiações costuma ser uma batalha cruel. Mal os indicados ao Oscar são anunciados, e uma tropa de abutres passa a esmiuçar seu passado. No caso de Fernanda Torres, indicada ao Oscar de melhor atriz, encontraram uma esquete exibida há quase duas décadas no Fantástico, em que a atriz usa a prática de pintar o corpo, chamada blackface. A atriz respondeu de forma rápida e elegante. Foi de candidata surpresa a concorrente de peso.

Fé e ambição: 'Conclave' vira thriller político

A trama parece se tratar de um thriller político sobre poder, mas, na verdade, traz em sua essência um estudo minucioso sobre a natureza humana. Em linhas gerais, o papa acaba de morrer, e um novo deve ser escolhido. Inicia-se, então, o Conclave, e o cardeal Lawrence (Ralph Fiennes) é o encarregado de coordenar a eleição. Nitidamente cansado, ele tenta conduzir o processo de maneira idônea e proteger a escolha do novo líder católico de conchavos e jogos de poder.

Netflix anuncia títulos que serão lançados em 2025

A Netflix anunciou diversos novos títulos que serão lançados na plataforma em 2025, mesmo sem uma data certa ainda. Entre as séries, se destacaram as temporadas finais de 'Round 6' e 'Stranger Things', a segunda temporada de 'Wandinha', além das novidades: 'The Four Seasons', com Tina Fey, Steve Carrell e Colman Domingo, e 'Death by Lightning', dos criadores de "Game of Thrones". O documentário 'Congonhas - Tragédia Anunciada' também é destaque do ano.