Raissa Barbosa faz chá de revelação sozinha após ser abandonada

Raissa Barbosa, 34, fez um chá de revelação sozinha após afirmar que foi abandonada pelo genitor do bebê.

O que aconteceu

Na quarta-feira (29), a ex-participante de A Fazenda fez uma live no TikTok para revelar o sexo do bebê que está esperando. Sozinha, Raissa descobriu junto com os seguidores que terá um menino.

A influenciadora cortou um bolo que tinha o recheio na cor azul. Ela se emocionou ao descobrir que está esperando um menino.

Em dezembro, Barbosa contou que foi abandonada pelo genitor da criança. A revelação do abandono veio para os seguidores junto com a notícia da gravidez.

Depois da live, Raissa fez um desabafo. "Não revelarei quem é o pai, pois ele fez escolhas que não refletem o cuidado, a responsabilidade e o respeito que meu bebê merece. Respeitem pelo menos isso!", disse.