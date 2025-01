Por que Ainda Estou Aqui não foi indicado ao César, Oscar do cinema francês

A Academia das Artes e Técnicas do Cinema da França anunciou, nesta quarta-feira (29), os indicados ao César, considerado o Oscar do cinema francês.

O que aconteceu

"Ainda Estou Aqui", filme brasileiro indicado ao Oscar, não foi nomeado em nenhuma categoria. O longa dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres não estava elegível ao César porque estreou nos cinemas franceses apenas este ano. O filme poderá ser indicado em 2026.

"Emília Pérez", concorrente direto do Brasil no Oscar, recebeu 12 indicações ao César. O título com mais indicações foi "O Conde de Monte Cristo", que concorre em 14 categorias.

Na categoria de Melhor Filme Internacional concorrem "Anora","A Semente do Fruto Sagrado", "O Aprendiz", "A Substância" e "Zona de Interesse".

César deu preferência ao cinema francês. Poucos títulos de outros países concorrem nas principais categorias. A cerimônia para revelar os vencedores vai acontecer em 28 de fevereiro.