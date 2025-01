BBB: brothers ficam confusos ao assistir almoço: 'Era pra falar da gente'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Os confinados que não foram escolhidos para o almoço do Big Fone descobrirão que vão acompanhar tudo em primeira mão no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Eva atendeu o Big Fone nesta quarta (29) e ganhou direito a um almoço especial. Ela e sua dupla, Renata, chamaram Maike, Gabriel, Joselma e Guilherme para acompanhá-los.

O que eles não sabem é que, assim que subiram para ter a refeição, os demais brothers foram chamados para a sala. O almoço está sendo transmitido na sala.

As três duplas ainda terão que tomar algumas decisões. Como Tadeu Schmidt anunciou, eles vão ter que selecionar duas pessoas para mudarem de quarto, uma para ficar fora do Show de Quarta e, por fim, mais dois brothers que ficarão amarrados por tempo indeterminado.

Alguns minutos após o início da transmissão, os brothers demonstraram confusão. Gracyanne Barbosa questionou o motivo de estarem mostrando as imagens para toda a casa. "Era pra falarem da gente e a gente ouvir, algo assim", especula Mateus, em resposta.