Fala de Maike e Gabriel sobre seleção para o BBB 25 levanta suspeitas

Maike e Gabriel, do BBB 25, levantaram suspeitas entre o público depois de terem falado sobre como foi a seletiva para eles. O assunto foi um dos temas do Central Splash desta terça-feira (28).

Segundo Maike, eles se inscreveram "tarde" para a edição, mas sem deixar claro do que estavam falando. O público acredita que eles podem ter sido convidados para o BBB.

Não dá para a gente afirmar, e é no mínimo estranho. Mas é um escândalo isso. Que Pipoca é essa?

Chico Barney

É a Pipoca gourmet

Bárbara Saryne

Ainda, Chico opinou sobre a postura dos amigos em relação a Diego Hypolito. O atleta teve uma crise de riso depois da dinâmica do Sincerão na noite de terça-feira (28), e eles duvidaram do nervosismo do medalhista olímpico. Eles chegaram a usar como justificativa justamente o fato dele já ter competido neste nível, e dificilmente te ficaria nervoso diante da possibilidade de ser eliminado.

Eles lembram o tempo todo que o Diego é um atleta bem sucedido, e não está deixando muito espaço para outra opinião que não seja uma dor de cotovelo. As vezes fica parecendo, como eles trazem esse argumento o tempo todo, que são dois invejosos do Diego Hypolito

Chico Barney

Barbara Saryne complementou dizendo que, a atuação de Diego nas Olimpíadas não influencia dentro do BBB. O público, segundo ela, está mais interessado com o que ele faz no reality. "[Participar do BBB] É novo para todo mundo".

