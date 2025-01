Panela velha faz comida boa: 5 animes dos anos 1990 para otakus novinhos

Para os otakus mais novos, um dos maiores desafios ao assistir animes antigos é o ritmo. Séries antigas têm muitos episódios e narrativas mais lentas que contrastam com a agilidade das produções atuais. No entanto, alguns animes dos anos 1990 resistiram ao teste do tempo e continuam ótimas opções para quem busca histórias envolventes.

Se o otaku mais novinho quiser superar o preconceito pelo formato 4:3 de tela e se aventurar nos clássicos anime dos anos 1990, Splash preparou uma lista com séries que envelheceram bem e ainda têm um ritmo bem moderno. E o melhor: estão disponíveis nos principais serviços de streaming.

"Sailor Moon"

Anime "Sailor Moon S" Imagem: Reprodução/Toei Animation

História: Serena Tsukino (ou Usagi, no original) salva uma gatinha na rua e ganha os poderes para se transformar em Sailor Moon, uma guerreira que luta pelo amor e pela justiça com um uniforme de marinheiro. Agora ela precisa despertar outras aliadas e ainda encontrar a lendária Princesa da Lua, que deve ser defendida das forças do mal.

Por que assistir? Este é um clássico absoluto e o principal precursor do gênero garotas mágicas, como conhecemos hoje em dia. "Sailor Moon" teve uma adaptação mais recente, a série "Crystal", mas ela não chega nem perto da qualidade desse anime de 1992.

Embora possa parecer mais arrastado em comparação com os padrões atuais, a forma como se encara "Sailor Moon" faz toda a diferença. A série deve ser apreciada como uma espécie de sitcom ou até mesmo uma temporada de "Power Rangers": são muitos episódios recheados de "fillers", mas é justamente nessas aventuras paralelas que as heroínas desenvolvem suas personalidades e cativam o público.

Onde ver Prime Vídeo.

"Cowboy Bebop"

Cowboy Bebop Imagem: Reprodução

História: Os humanos agora vivem no espaço e a criminalidade está desenfreada. Para conter isso, o governo institui um sistema de recompensas pela cabeça de bandidos e, agora, qualquer pessoa pode ir atrás de meliantes para conseguir um dinheirinho. É nesse cenário que o caçador de recompensas Spike Spiegel, o ex-policial Jet Black, a trambiqueira Faye Valentine e a hacker mirim Ed vivem juntos em uma nave atrás de dinheiro.

Por que ver? Outro clássico dos animes e sempre recomendado. A obra dirigida por Shinichiro Watanabe (que lançará um anime em 2025) tem história incrível, personagens cativantes e combates espaciais de primeira classe. Mesmo com um formato episódico, a série vai caminhando para um desfecho impressionante e que ainda hoje é reverenciado no meio otaku. Anime está nos principais streamings e merece uma chance para essa tripulação sem grana.

Onde ver Crunchyroll e na Netflix.

"Card Captor Sakura"

Com legião de fãs, 'Cardcaptor Sakura' chega dublado ao Brasil Imagem: Reprodução

História: Sakura Kinomoto abre um livro misterioso e acaba libertando cartas mágicas que trazem o caos para a cidade. De posse de um báculo mágico e aliada a uma amiga com leve tendência stalker, Sakura caça as cartas que fugiram.

Por que ver? Longe de ser um anime cuja força se apoia apenas em sentimentos nostálgicos, "Card Captor Sakura" é uma produção muito competente no que se propõe. Além de ter uma animação maravilhosa para o padrão da época (e até para hoje em dia), os personagens são tão carismáticos que não tem como não se apaixonar pela história.

Onde ver "Card Captor Sakura" será disponibilizado em fevereiro no NAISU TV, canal de YouTube.

"Trigun"

Anime antigo de "Trigun" Imagem: Reprodução/Mad House

História: Duas funcionárias de uma empresa de seguros passam a acompanhar um cara chamado Vash, O Estouro da Boiada, que causa confusão por onde passa em um mundo desertificado e pobre.

Por que ver? Ainda que "Trigun" seja uma franquia com menos força atualmente, embora tenha o recente reboot, no final dos anos 1990, ela era considerada uma das obras-primas dos animes. Com uma história mais madura e ambientada em um cenário meio Velho Oeste, o anime conquistou os EUA e repercutiu bastante no Brasil. Ainda hoje é uma boa série de ação e comédia.

Onde ver Crunchyroll.

"Neon Genesis Evangelion"

Netflix anuncia que terá série e filmes de "Neon Genesis Evangelion" na plataforma em 2019 Imagem: Divulgação

História: Shinji Ikari é um adolescente com muitos problemas. Além da dificuldade de relacionamento com seu pai Gendo, o garoto é escolhido para pilotar um robô gigante e combater criaturas espaciais que querem destruir a Terra. Enquanto lida com esses seres do espaço e com sua própria depressão, Shinji convive com outras duas pilotas: a misteriosa adolescente Rei e a geniosa Asuka.

Por que ver? "Neon Genesis Evangelion" revolucionou os animes nos anos 1990, e foi tão à frente de seu tempo que o anime até hoje tem uma linguagem moderna para atrair otakus acostumados com um ritmo mais agitado.

Isso sem falar que o anime é lindo na sua primeira metade, às vezes melhor animado que muita coisa que sairam em 2025. As cenas de luta são incríveis e a tensão que o anime passa ainda é de outro mundo. Se você é um otaku hoje em dia, "Evangelion" ainda é um anime obrigatório.

Onde ver Netflix.