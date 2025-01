Alvo do BBB 25, Diego bate recorde de emojis negativos no queridômetro

Um dia após a formação de paredão do BBB 25, Diego Hypolito recebeu uma chuva de emojis negativos no queridômetro.

O que aconteceu

Emparedado ao lado de Daniele, o ginasta foi apontado de várias formas negativas pelos jogadores do programa. Na manhã desta segunda-feira (27), até mesmo Eva ficou surpresa ao ver o queridômetro do atleta. "Vixe Maria! C*ralho Diego. O Queridômetro do Diego, acho que ele bateu recorde hoje. Cobra, mentiroso, duas malas...".

Ao observar a quantidade de emojis negativos, Diego se manteve calmo. Gabriel e João Gabriel deram "mala" para o ginasta, João Pedro deu "biscoito", Mateus deu "cobra", Edilberto deu "coração partido", e Raíssa deu "mentiroso".

Diferente do irmão, Daniele recebeu 20 "corações" e apenas um "coração partido", dado por João Pedro. Também no paredão, Edilberto recebeu uma quantidade significativa de emojis, sendo 17 "corações", dois "biscoitos" de Aline e Vinícius, "mala" de Mateus e "coração partido" de Guilherme.

Enquanto muitos confinados acreditam que Diego e Dani serão os eliminados, o atleta garantiu ter a consciência tranquila. "Por mais que eu esteja no paredão, eu não estou desesperado. Porque isso aqui é um jogo. Eu não tive falta de caráter com ninguém. Minha consciência está limpa, mas será que eu agradei o público lá fora? Eu não sei".

