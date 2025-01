BBB 25: 'Sou o maior dos campeões', diz Kleber Bambam após homenagem

Kleber Bambam, vencedor da primeira edição do BBB (Globo), celebrou a homenagem que recebeu no Castigo do Monstro do BBB 25 e afirmou ser o "maior campeão" do reality.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No segundo Castigo do Monstro, Gabriel e Maike vestiram uma fantasia de Bambam. A dupla deveria carregar a boneca Maria Eugênia a todo momento.

Nas redes sociais, Bambam comentou: "Quando eu falo que sou o maior dos campeões, não é o maior com mais ou menos seguidores. É o legado."

O BBB fez uma homenagem maravilhosa, mostrando essa boneca para uma nova geração, que tem 18, 15 anos e não viu o meu BBB, não conheceu a minha história — que tem 23 anos. Kleber Bambam

O campeão do BBB 1 ainda afirmou ser "o maior de todos": "Isso é um fato, os números falam por si. Não tem jeito, é a realidade. A boneca é mais conhecida do que 99% da galera que participou do BBB."

Em primeiro estão Kleber e Maria Eugênia, depois Sabrina Sato, e depois Grazi Massafera. Kleber Bambam sobre os maiores BBBs da história

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas