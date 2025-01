De 'Vovó Rita' a Emicida: 5 livros infantis escritos por personalidades

As celebridades não se limitam à televisão, ao rádio e ao cinema —elas também têm marcado presença na literatura. Muitas, tanto brasileiras quanto internacionais, já se arriscaram a escrever para o público infantil. Até Madonna, nos anos 2000, lançou a série "As Rosas Inglesas", hoje fora de catálogo.

A seguir, Splash destaca cinco livros infantis escritos por grandes personalidades. Não são livros de figuras bobinhas, mas são obras visualmente encantadoras e que podem trazer reflexões valiosas para leitores de todas as idades.

"Edith e a Velha Sentada", de Lázaro Ramos (Pallas)

Lázaro Ramos escreveu um livro que faz todo sentido em tempos de celulares banidos nas escolas. Edith é uma menina esperta, mas passa tempo demais em seu quarto, vendo TV ou mexendo no computador.

Certo dia, ela ouve uma vizinha fofoqueira dizer que "parece que ela tem uma velha sentada na cabeça". A partir daí, ela mergulha em si para entender seu comportamento e se conhecer melhor.

Além de tratar de um tema muito atual, "Edith" traz questionamentos valiosos sobre autoconhecimento e sentimentos, tanto para crianças quanto para adultos.

"Amiga Ursa", de Rita Lee (Globo Livros)

Rita Lee era uma grande defensora dos animais e, neste livro, busca comunicar todo esse amor para as crianças. Na pele da protetora vovó Ritinha, a cantora conta a história da ursa Rowena, que vem parar no Brasil vítima de tráfico de animais.

Ela é resgatada e vive seu final feliz no Rancho dos Gnomos. Com toda criatividade e bom humor, Rita aborda temas como geografia, biologia e a importância da preservação do meio ambiente e do cuidado com os animais.

"Super-heróis estão em todo lugar", de Kamala Harris (Intrínseca)

Neste livro, lançado antes da derrota nas eleições presidenciais, Kamala Harris ensina crianças a encontrar heróis em todos os lugares de suas vidas, enquanto percorre sua própria história.

Lúdica, com ilustrações fofas e atentas à diversidade, a obra traz perguntas propositivas e diz aos pequenos que ações positivas podem ser revolucionárias e fazer do mundo um lugar melhor.

"Amoras", de Emicida (Companhia das Letras)

Um livro doce e pequeno, como o nome sugere. Em "Amoras", Emicida canta: "Que a doçura das frutinhas sabor acalanto/ Fez a criança sozinha alcançar a conclusão/ Papai que bom, porque eu sou pretinha também." O verso dá origem ao primeiro livro infantil do rapper, que por meio de associações à fruta e a personalidades negras, fala para crianças sobre orgulho e reconhecimento.

"Só porque...", de Matthew McConaughey (Sextante)

De maneira muito delicada, o ator apresenta a crianças e adultos contradições que surgem ao longo da vida. É uma obra que propõe reflexões e um olhar mais compassivo para nós mesmos e para os outros, ainda que com frases e ilustrações muito simples.

"Só porque cheguei ao topo, não significa que não posso cair" ou "Só porque alguns não te escutam, não significa que você não tenha voz ativa" são alguns dos trechos que vão fazer os leitores (pequenos e grandes!) questionarem algumas de suas verdades.

