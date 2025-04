Série revela mensagens deixadas por Gloria Maria: 'Invadida por um furacão'

A Globo estreia no próximo domingo (27), após o Fantástico, a série documental "Gloria", uma homenagem à trajetória da jornalista Gloria Maria, que morreu em fevereiro de 2023 devido a complicações de um câncer no cérebro.

O que aconteceu

A produção vai trazer registros inéditos, como um vídeo em que Gloria aparece fazendo um exame em meio ao tratamento de câncer. Também mostra anotações dos cadernos de Gloria, até então desconhecidos, e uma carta às filhas. Pequenos trechos da série foram exibidos no Fantástico de hoje.

Estou invadida por um furacão, um tufão, mas, se Deus quiser, eu vou superar.

Gloria Maria, em registros exclusivos, ao falar do câncer. Trecho será revelado na série

Descobrindo um mundo totalmente desconhecido e, dessa vez, sem precisar carimbar passaporte. Essa é minha vida.

Gloria Maria, ao fazer um exame, em meio ao tratamento de câncer

Nos cadernos de Gloria, revelados pela série, a apresentadora expõe suas fragilidades e vulnerabilidades. Em um dos trechos revelados pelo Fantástico, Gloria dizia: "Aliás, não espero nada de nada, nem de ninguém. Estou gelada, indiferente, descrente. Afinal, o que vale a pena nessa vida?"

A série traça um retrato multifacetado de Gloria. A profissional corajosa: relembra coberturas históricas, como a queda do Elevado Paulo de Frontin (1971), e entrevistas polêmicas, como a com um traficante carioca nos anos 1980. A mulher negra pioneira: reproduz o emocionante relato de quando foi barrada em um hotel no Rio em 1980 pela cor de sua pele —denúncia feita em rede nacional. A mãe dedicada: mostra cartas íntimas para as filhas, Maria e Laura, com relatos sobre a adoção. "Quem é essa menina?", pergunta Gloria ao descrever o primeiro encontro com uma delas.

Com quatro episódios exibidos aos domingos, a produção integra as comemorações pelos 60 anos da emissora. Também revisita os 52 anos de carreira de Gloria, destacando sua importância para a televisão brasileira.

A série conta com depoimentos de personalidades como Djavan, Maria Bethânia, Roberto Carlos, Pedro Bial, Mano Brown, Emicida, Maju Coutinho e Muniz Sodré, além das filhas de Gloria, Maria e Laura. A produção aborda desde sua primeira transmissão ao vivo em 1971 até suas reportagens em mais de 100 países, incluindo coberturas históricas, como a Guerra das Malvinas, e entrevistas com celebridades internacionais como Michael Jackson e Madonna.

A diretora Danielle França e o roteirista Paulo Sampaio destacam que a série busca mostrar Gloria como uma fonte inesgotável de possibilidades. Também exalta suas conquistas e também abordando críticas e desafios enfrentados ao longo da carreira. Um dos episódios será exibido no Dia das Mães.

A gente queria contar a história de uma mulher, de uma jornalista, que representava o passado dessa TV e continua apontando o futuro. Então, quem melhor para dizer isso para gente do que a Gloria Maria?

Paulo Sampaio, diretor e roteirista

"Gloria" é uma produção do jornalismo da Globo. Estará disponível também no Globoplay.