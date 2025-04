Vitória Strada é a última eliminada do BBB 25, com 54,52% dos votos

Vitória Strada, 28, é a última eliminada do BBB 25 (Globo). Ela deixou a casa após receber 54,52% dos votos do público no 19º Paredão da edição.

O que aconteceu

João Pedro, 22, ficou em segundo lugar na votação. O salva-vidas de rodeio teve 38,92% dos votos.

Renata, 33, em terceiro. A bailarina contou com apenas 6,56% dos votos para deixar a casa.

Total de votos. Foram contabilizados 88.891.444 votos neste Paredão.

Como foi o discurso do Tadeu

O apresentador começou enaltecendo a importância de se chegar tão próximo da final da competição. "Para cada um dos emparedados, chegar à final é um grande feito. É a superação de grandes adversidades e a oportunidade de lutar pelo título [de campeão], o que, no fim das contas, é o motivo pelo qual estamos todos aqui."

Na sequência, ele descreveu o que considera as características de uma pessoa 'vitoriosa'. "É sentir felicidade nas pequenas coisas. É fazer tudo com a maior vontade, esbanjando carisma. Entregar sorrisos que fazem bem ao outro. É celebrar com pureza, é pular na cama de alegria, é dar risada como criança que não consegue se conter."

Por fim, ele citou várias das personagens de Strada em novelas antes de anunciar a eliminação da atriz. "Que me perdoem a Maria Vitória, a Cris, a Júlia, a Kira e todas as outras tantas que ainda vão fazer parte dessa história, mas a melhor Vitória é a Vitória sem roteiro. Quem sai hoje é você."

Percentual de votos

Vitória Strada

Média: 54,52%

Voto Único: 48,34%

Voto Torcida: 60,70%

João Pedro

Média: 38,92%

Voto Único: 41,42%

Voto Torcida: 36,42%

Renata

Média: 6,56%

Voto Único: 10,24%

Voto Torcida: 2,88%

