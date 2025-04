'Ovo que não é de chocolate?': reportagem de Páscoa põe âncora em cilada

Um texto de duplo sentido para chamar uma matéria de ovos de páscoa fez o apresentador Thiago Ariosi, do telejornal "Tem Notícias" (TV TEM) de Sorocaba, viralizar nas redes sociais, neste domingo (20) de Páscoa.

O que aconteceu

Thiago Ariosi recebeu a missão de chamar uma matéria sobre ovos de páscoa "diferentões". A proposta do conteúdo era mostrar doces com sabores diferentes do tradicional estavam fazendo sucesso no interior de São Paulo.

O texto da chamada da matéria na TV, no entanto, trouxe uma interpretação de duplo sentido. O jornalista faz a leitura da chamada, mas não esboça nenhuma reação durante o ao vivo do telejornal da TV TEM — afiliada da TV Globo, em Sorocaba.

Já imaginou, domingo, você ganhar um ovo que não é de chocolate?

Thiago Ariosi

O conteúdo sobre ovos de páscoa diferentes foi exibida pela afiliada da Globo na última sexta-feira (18). Entretanto, o recorte de duplo sentido com Thiago Ariosi viralizou, justamente, neste domingo de Páscoa.

"Quem escreveu esse texto não foi inocente", brincou um internauta. "Para com essas brincadeiras gostosas", escreveu outro seguidor. "Tô sonhando", riu um terceiro curtidor.

Apesar da repercussão, Thiago Ariosi, até o momento, não se manifestou sobre ter viralizado nas redes sociais.