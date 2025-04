Marcello Novaes mostra pai internado e faz desabafo: 'Volta logo para casa'

Marcello Novaes, 63, usou suas redes sociais na tarde hoje para compartilhar a notícia da internação de seu pai, Jorge Novaes.

O que aconteceu

Em um post emocionado no Instagram, o artista publicou uma foto ao lado do idoso. Jorge Novaes aparece deitado em uma cama hospitalar, utilizando cânula nasal de oxigênio e com um acesso próximo à clavícula.

Volta logo pra casa, meu pai! Seu lugar é lá, ao lado da sua família que tanto te ama. Sua presença nos fortalece, tá?! Tenho certeza que virá uma corrente muito positiva. Te amo, te amo, te amo!

Marcello Novaes, na legenda da publicação no Instagram

A postagem recebeu mensagens de apoio de amigos, fãs e colegas de profissão. A ex-esposa de Novaes, Letícia Spiller, por exemplo, escreveu: "Melhoras pro nosso vovô Jorge. Amo muito vocês".

A atriz Carol Castro comentou: "Ai? Melhoras pra ele!!!! Forte abraço, viu? Fé!". Já Felipe Novaes, sobrinho de Marcello e integrante da banda Fuze (ao lado dos filhos do ator, Pedro e Diogo Novaes), também se manifestou: "Meu avô, logo tamo junto de novo. Que aperto de ver ele assim. Amo mais do que tudo". O cantor Léo Jaime deixou suas palavras de força: "Melhoras para ele e força para vocês".

Marcello Novaes está prestes a retornar às novelas, no próximo dia 28, interpretando um dos vilões de "Dona de Mim", nova trama das 19h da TV Globo.

Recentemente, durante o lançamento da novela, o ator confirmou o término de seu relacionamento com Saory Cardoso. A influenciadora disse que o ator terminou a relação por telefone após ela fazer um procedimento estético no bumbum. "Como muitos de vocês já viram na entrevista que acabou de sair com o Marcello Novaes, não estamos mais juntos. É um momento muito delicado para mim, pois o término foi uma decisão dele, comunicada por telefone há poucos dias, logo após eu ter feito um preenchimento nos glúteos que acabou incomodando ele", contou em seu Instagram.