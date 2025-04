Guilherme, João Pedro e Renata são finalistas do BBB 25; veja trajetórias

A final do BBB 25 (Globo) está formada: Guilherme, João Pedro e Renata disputam o prêmio milionário do programa. O mais votado sairá vencedor do programa na próxima terça-feira.

Confira a trajetória do trio que disputa o prêmio milionário:

Guilherme

BBB 25: Guilherme Imagem: Reprodução/Globoplay

O pernambucano foi o último a entrar no jogo, escolhido pelo público em votação ao lado de sua sogra Joselma, a Delma. Os dois disputaram a vaga final com outras duas duplas e foram escolhidos com 66,40% dos votos.

Logo na primeira dinâmica, Guilherme precisou dormir fora da casa, ao lado de Delma, por serem apontados como a dupla que as demais queriam ver fora do jogo. Quase dois meses depois, ele voltou a "morar" fora da casa, agora ao lado de Vinícius, como escolha de Thamiris em um dos Pegar ou Guardar da temporada.

Guilherme foi Líder do programa duas vezes. Na primeira vez, na nona semana, indicou Gracyanne ao Paredão - e a sister foi eliminado. Na segunda vez, já com o programa em Modo Turbo, ele voltou a eliminar sua indicação, ao colocar Maike na berlinda. Ele ainda foi Anjo do programa uma vez e Monstro também em uma ocasião.

O brother ganhou uma festa na primeira vez em que foi soberano na casa. Na sua celebração, Guilherme teve uma celebração inspirada na cultura de Recife e Olinda.

Guilherme se envolveu em atritos com Camilla e Thamiris devido à forma que as duas trataram Vitória Strada. Na reta final do jogo, ele também teve atritos com João Gabriel.

O pernambucano se tornou o primeiro finalista do programa após vencer a Prova do Finalista e enfrentou apenas dois Paredões.

João Pedro

BBB 25: João Pedro Imagem: Reprodução/Globoplay

O goiano entrou no jogo ao lado do seu irmão gêmeo, João Gabriel. Os dois venceram diversas provas ao longo da temporada, juntos ou separados. João Pedro foi Líder 4 vezes, se igualando a grandes nomes da história do programa, e foi Anjo uma vez.

O salva-vidas de rodeio foi um dos participantes que conseguiu completar o desafio do Barrado no Baile. Impedido de participar da festa de Vitória Strada, João conseguiu finalizar o desafio ao encontrar cinco chaves escondidas em mais de 20.000 bolinhas e abrir 5 cadeados.

Durante sua primeira Liderança, ainda fora do Modo Turbo, João Pedro teve uma festa temática. Homenageando as festas ao redor do Brasil, a celebração contou com barraquinhas, uma praça e um clima de interior. A noite, contudo, foi marcada por uma discussão do Líder com o irmão. O motivo? Um chapéu que estava com João Pedro, mas que João Gabriel alegou ser o dono do acessório.

João também teve atritos com Vitória Strada. Em três de suas quatro lideranças, o salva-vidas de rodeios indicou a atriz ao Paredão. No Paredão final da temporada, os dois finalmente se enfrentaram, após desistirem da Prova do Finalista. Os dois chegaram a discutir aos gritos após o brother a colocá-la no Castigo do Monstro.

Assim como Guilherme, João Pedro também enfrentou apenas dois Paredões e foi o último participante a ir para o voto popular.

Renata

BBB 25: Renata retorna ao confinamento após Vitrine do Seu Fifi Imagem: Reprodução/Globoplay

A bailarina cearense entrou na competição em dupla com sua melhor amiga de muito tempo, Eva. De cara, as duas venceram a primeira Prova de Resistência da temporada, já na estreia, e ficaram imunes na primeira semana do jogo.

Renata teve uma trajetória marcada pela ida a Vitrine do Seu Fifi. A dinâmica foi uma espécie de Casa de Vidro diferente, onde a sister foi a mais votada pelo público para passar um dia em um shopping, ouvindo tudo que qualquer pessoa quisesse falar. Lá, a bailarina conseguiu várias informações externas.

Os maiores conflitos de Renata no jogo vieram após o retorno da Vitrine. Logo no retorno, a bailarina discutiu aos gritos com Aline na sala, em uma rivalidade que só aumentou até a eliminação da policial — indicada justamente por Renata ao Paredão. Ela também discutiu com Delma.

Na reta final do jogo, seu maior atrito foi com Vinícius. Após ser chamada de "pomba suja" pelo baiano durante um Sincerão, Renata cobrou desculpas e os dois continuaram envolvidos em atritos até a eliminação do brother.

Líder uma vez, a bailarina teve a última Festa do Líder da temporada. O tema da celebração foi Ritmo e Dança, homenageando a profissão e a trajetória da sister.

Renata foi a segunda participante mais emparedada, enfrentando a berlinda 6 vezes - 5 delas seguidas, na reta fina.

BBB 25 - Enquete UOL: quem você quer que vença a edição? Resultado parcial Total de 110253 votos 37,44% Guilherme 17,63% João Pedro 44,93% Renata Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 110253 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas