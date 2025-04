BBB 25: Mãe de Renata revela ter conversado com Maike fora do reality

A mãe de Renata, 33, revelou ter conversado com Maike, 30, com quem sua filha viveu um affair no BBB 25 (Globo), após o rapaz ter sido eliminado do reality.

O que aconteceu

Sem dar detalhes do papo, Eulália disse que o contato se deu de forma virtual e foi bastante curto. "Conversamos rapidamente por chamada de vídeo", limitou-se a contar ao Gshow.

Ela admitiu estar apreensiva ao ver a filha disputar o último Paredão da temporada. "Coração sempre a mil. Não conseguimos ficar calmos. Paredão é sempre a possibilidade de sair da casa, então é uma situação tensa. Muita fé."

Renata disputa com Vitória Strada, 28, e João Pedro, 22, o último Paredão da temporada. Na enquete UOL sobre a berlinda, ela desponta como a que menos tem chances de ser eliminada hoje.

