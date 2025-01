Virou outro? Brothers acusam novo Líder de 'mudança de personalidade'

Alguns brothers conversaram na madrugada desta sexta-feira (24) sobre uma suposta "mudança na personalidade" de Diogo no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Diogo, que começou no BBB 25 de forma tranquila e reservada ao lado da mãe, Vilma, venceu a Prova do Líder desta quinta-feira (23).

Com a liderança, alguns brothers notaram uma mudança na personalidade do ator. "Diogo tá animado", disse Vinícius. "Animadinho? Vai chegar o Diogo da meia noite?", completou Gracyanne, no quarto.

Camilla, então, disse que o brother até tinha começado a fumar e beber. "Ativou. Bêbado, fumante", disse. "E ele nem fuma, viu?", apontou Vinícius.

A troca de personalidade... Tá fumando, bebeu... Tá todo feliz lá fora. Tá até falante Camilla

Na liderança, Diogo disse para seus aliados —Maike, Gabriel e os gêmeos— que Vinícius é "controlador". Por conta de suas diferenças, Vinícius e sua dupla, Aline, devem ser os indicados ao Paredão.

Diogo ainda disse que Aline e Vinícius mudaram suas atitudes após a nova liderança. "Nunca foram juntos no nosso quarto [Nordeste]. Hoje eles ficaram lá formando a galera. Tudo bem que tinha cama disponível, mas ficaram lá debatendo as coisas", disse.