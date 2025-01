Diogo Almeida ganha apartamento de R$ 260 mil após prova no BBB 25

Após vencer a segunda Prova do Líder da temporada do BBB 25 (Globo), Diogo Almeida ganhou um apartamento no valor de R$ 260 mil.

O que aconteceu

O prêmio é uma das novas dinâmicas da temporada. A cada semana, até a 11ª liderança, um apartamento será entregue.

Durante a fase jogada em duplas, o apartamento será sorteado entre a dupla. Cada participante da temporada pode ganhar apenas um por temporada.

Os participantes escolhem suas casas e, ao levantar o teto, um balão azul sai de dentro da maquete selecionada. Dessa vez, Diogo foi o campeão.

Na semana passada, a disputa foi entre Aline e Vinícius. Aline venceu o apartamento.