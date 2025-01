Veja os prêmios que 'Ainda Estou Aqui' pode ganhar além do Oscar

"Ainda Estou Aqui", primeiro filme original Globoplay, recebeu três indicações no Oscar 2025.

O que aconteceu

O longa teve indicações de melhor atriz, com Fernanda Torres, 39, melhor filme internacional e melhor filme, indicação inédita para o Brasil. O filme, com isso, se tornou a 14ª produção filmada no Brasil a marcar presença na maior premiação do cinema.

Além disso, o filme assinado de Walter Salles já conquistou outros prêmios importantes. Categorias como melhor roteiro no Festival de Veneza, e o Globo de Ouro de melhor atriz para a protagonista Fernanda Torres fazem parte da lista. "Ainda Estou Aqui" também coleciona indicações em outras premiações, como o Satellite Awards, o Critics Choice Awards e o BAFTA.

Confira, abaixo, os prêmios que o filme pode conquistar

Satellite Awards: indicado nas categorias Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz em Filme de Drama (Fernanda Torres). Anúncio dos vencedores no dia 26/1;

Critics Choice Awards: Indicado a Melhor Filme de Língua Não-Inglesa. Cerimônia marcada para 7/2;

GOYA: Indicado a Melhor Filme Ibero-americano. A premiação é considerada a maior do cinema espanhol e está marcada para acontecer no dia 8/2;

BAFTA: Indicado a Melhor Filme de Língua Não-Inglesa. Marcada para 16/2, a premiação é considerada o Oscar britânico;

Oscar: Indicado nas categorias Melhor Atriz (Fernanda Torres), Melhor Filme Internacional e Melhor Filme (indicação inédita para o Brasil). A cerimônia acontece em 2/3.

Abaixo, veja os prêmios internacionais que o longa já conquistou

Melhor Roteiro no Festival de Veneza, na Itália, onde o filme teve seu lançamento mundial;

Melhor Filme do Júri Popular no Festival Internacional de Cinema de Vancouver, no Canadá;

Melhor Filme do Júri Popular no Festival de Cinema de Mill Valley, nos Estados Unidos;

Melhor Filme do Júri Popular no Festival de Cinema de Miami, nos Estados Unidos;

Melhor Filme do Júri Popular no Festival de Pessac, na França, onde também recebeu o Prêmio Danielle Le Roy, dado pelo júri jovem;

Menção honrosa a Fernanda Torres pelo The Critics Choice Awards, na seção Latino Cinema & Television;

Melhor Filme Estrangeiro no New Mexico Critics Awards;

Melhor Filme em Língua Estrangeira no North Carolina Film Critics Association Awards;

Menção honrosa no National Board of Review Awards, nos Estados Unidos, como um dos cinco melhores longa-metragens internacionais do ano;

Melhor Filme Internacional pelo júri do Festival de Cinema de Palm Springs, nos Estados Unidos;

Melhor Filme Internacional pela Associação de Críticos de Porto Rico.