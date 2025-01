Prova de Resistência? Fãs criticam Show de Quarta no BBB 25

O Show de Quarta do BBB 25 (Globo) voltou a ser criticado pelos fãs do programa nas redes sociais.

O que aconteceu

Na segunda semana do jogo, a atração escolhida foi César Menotti e Fabiano. A dupla levou o irmão, Fábio, para o show com eles.

Mais uma vez, o Show foi criticado pelos fãs do programa. O tom gospel trazido por Fábio e a rápida duração foram alguns dos pontos apontados.

A ausência da Festa do Lider, que acontecia nas temporadas anteriores na quarta-feira, também foi criticada. No BBB 25, a Festa do Líder acontecerá apenas após a separação das duplas.

Confira:

o show de quarta foi um culto??? mds oq se tornou o big brother #BBB25 pic.twitter.com/9sEdtt3q01 -- 𝚔𝚊𝚞 (@ikauee) January 23, 2025

pior de tudo é que esse "show de quarta" é que ninguém fica acabado de ressaca fudido pra fazer a prova amanhã kkk -- a (@mrcmillrr) January 23, 2025

PQP é show de quarta ou Prova de Resistencia?!?! #BBB25 -- Ju (@tantasbesteiras) January 23, 2025

Show de Quarta foi um completo fiasco. Eles já poderiam se ajustar e voltar com a festa do líder. Faz da dupla mesmo. Como eles já tem um relacionamento de intimidade entre si, deve ser fácil encontrar um tema de festa para dupla de lider. #BBB25 -- MaisTV (@Mais_TV1) January 23, 2025