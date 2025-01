Quais países mais venceram o Oscar de melhor filme internacional?

Todos os anos, o Brasil escolhe um filme para representá-lo no Oscar de melhor filme internacional. A categoria foi criada há 69 anos, e com "Ainda Estou Aqui" o Brasil tem uma chance de vencer o troféu pela primeira vez. Veja os países que mais venceram:

A Itália é o país com mais filmes vencedores na categoria. São 14 estatuetas, sendo quatro delas do diretor Federico Fellini, que detém o recorde de maior vencedor da categoria. A Itália também foi o primeiro país a enviar um filme para consideração, em 1947 —na época, ainda não havia uma competição entre os filmes em língua não inglesa, mas a Academia homenageava uma obra por ano com um Prêmio Especial.

O segundo lugar é da França, que venceu 12 vezes. O país enviou seu primeiro filme à Academia em 1948. Em número de indicações, o país supera a Itália e assume a liderança: a França foi indicada 41 vezes e a Itália, 33. Uma das vitórias da França é, também, um pouco brasileira: "Orfeu Negro" (1959) é uma coprodução brasileira, francesa e italiana, ambientada no Brasil e baseada em uma peça de Vinícius de Moraes. No entanto, pelo fato de o diretor ser francês, o longa foi inscrito no Oscar pelo país europeu.

'Orfeu Negro' ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 1960, mas o prêmio foi para a França Imagem: Divulgação

Depois, vem o Japão, com 5 vitórias. O arquipélago asiático se candidatou pela primeira vez em 1951, e foi indicado a melhor filme internacional 18 vezes.

Dinamarca e Espanha estão empatadas com 4 Oscars de melhor filme internacional. Em número de indicações, a Espanha vence: o país concorreu 21 vezes, contra 14 da Dinamarca. Ambas se candidataram pela primeira vez em 1956.

Quatro países venceram três vezes: Países Baixos, Alemanha, Suécia e a União Soviética. No caso da União Soviética, a contagem é feita entre o primeiro ano de candidatura, 1963, e o ano de dissolução do país, 1991. Após a fragmentação, apenas quatro países que formavam a URSS tiveram filmes indicados: Rússia, Geórgia, Estônia e Cazaquistão. Apenas a Rússia tem um troféu de melhor filme estrangeiro, por "O Sol Enganador" (1994).

Cena do filme 'O Sol Enganador', pelo qual a Rússia ganhou seu único Oscar de melhor filme estrangeiro em 1995 Imagem: Reprodução

Seis países já ganharam dois troféus de melhor filme internacional. Irã, Áustria, Suíça, Tchecoslováquia, Argentina e Hungria compõem a lista.

14 países venceram o prêmio apenas uma vez. São eles: Coreia do Sul, Costa do Marfim, Chile, Bósnia e Herzegovina, África do Sul, Taiwan, República Tcheca, Algéria, Rússia, Alemanha Ocidental, México, Polônia, Canadá e Reino Unido. Os dois últimos venceram com filmes cuja maioria dos diálogos é em língua não inglesa, conforme o regulamento do Oscar: respectivamente, "As Invasões Bárbaras" (em francês, 2003) e "Zona de Interesse" (alemão, 2023).

O Brasil foi indicado quatro vezes. Os filmes selecionados foram: "O Pagador de Promessas" (1962), "O Quatrilho" (1995), "O Que É Isso, Companheiro?" (1997) e "Central do Brasil" (1998), mas nunca venceu o prêmio.