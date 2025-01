Finalmente: Berta começa a cavar a cova de Ísis em 'Mania de Você'

No capítulo desta quinta-feira (23) de "Mania de Você" (Globo), Berta (Eliane Giardini) observa de longe Isis (Mariana Ximenes) assediando Sirlei (David Junior).

Berta, porém não toma nenhuma atitude drástica e resolve começar a investigar a nora.

Em outra cena, a ricaça deixa Ísis ressabiada com os elogios e o interesse sobre seu passado. Com ajuda de Fátima (Mariana Santos), ela descobrirá diversos podres da loira.

Mariana Ximenes é Ísis em 'Mania de Você' Imagem: Divulgação

Mavi acredita que Viola está apaixonada por ele. Rodhes avisa a Viola que a amiga está brincando com fogo. Fátima confessa a Diana que está atordoada com o resultado do teste. Dhu e Iarlei comentam que Edmilson está se aproveitando da bondade de Wagner. Volney confirma para Viola que Mércia blefou afirmando que eles estão por trás do golpe da Calcan. Viola arma para Luma flagrar Mavi e ela juntos.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.