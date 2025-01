BBB 25: Vinícius critica Aline: 'Não é para ficar correndo atrás de macho'

O after do Show de Quarta do BBB 25 (Globo) proporcionou um clima de romance entre Aline e Diogo. Porém, Vinícius, amigo da policial militar, aconselhou a amiga a evitar formar um casal.

O que aconteceu

Vinícius comentou com a amiga que o reality começou há poucos dias. "Está só mantendo o fogo, viu? [Estamos há] só uma semana nessa casa", disse ele.

Aline então perguntou. "Não posso dar um beijinho?"

O amigo respondeu. "Esse homem vai ficar aqui até terça-feira que vem, se não for embora. Dá tempo, na festa de sexta-feira ainda, daqui a dois dias, é o tempo de ir conversando mais."

Não, lembra que a gente tem que sair daqui rico, não atrás de macho para f*der o nosso plano.