Chico: Ninguém quer começar a primeira treta do BBB 25, e isso é ruim

O clima no BBB 25 ficou agitado depois do primeiro Sincerão na temporada. Um dos momentos que marcou a dinâmica foi a reação de Camilla e Thamiris depois de terem recebido uma placa negativa de Diogo e sua mãe, dona Vilma. Chico Barney, durante o Central Splash desta terça-feira (21), falou sobre como os participantes não estão dispostos a arrumar a primeira grande treta do programa.

Chico defende que a postura das irmãs dentro do jogo tem ajudado a esquentar o clima e deixar a "temperatura um pouco mais tensa" no reality.

É ruim para elas? Concordo. Vai fazer elas serem queridas aqui fora? Duvido. Mas eu acho que a gente tem que valorizar o esforço delas de dar esse tiro no próprio pé (?) Camila e Thamiris precisam ser valorizadas

Chico Barney

Bárbara complementa que o público está ansioso em definir quem é o mocinho e quem é o vilão da temporada, e não é dessa forma que a banda toca.

Apesar do embate com Diogo e Vilma, Camila decidiu encerrar a discussão com medo de se estressar demais. Chico acredita que isso é uma prova de que ninguém quer começar a grande briga da temporada.

Ninguém quer abrir a porteira, e isso é ruim. Estão perdendo a oportunidade de fazer história

Chico Barney

