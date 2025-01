BBB 25: Brother lembra casamento inusitado com esposa: 'Dentro do circo'

Edilberto contou para seus colegas do BBB 25 (Globo) nesta quarta-feira (22) que realizou sua festa de casamento dentro de um circo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Edilberto chamou a atenção desde que entrou no reality com sua filha, Raíssa, por sua trajetória no circo. O mineiro de Ubá começou a trabalhar como palhaço aos 5 anos de idade, e atualmente tem toda a sua família envolvida com o negócio circense.

Na área externa do BBB, Ed contou para Maike e os gêmeos que chegou a se casar na igreja, mas que sua festa de casamento foi no circo. "Casamos em Guarani (Município de Minas Gerais) e a festa foi dentro do circo", contou.

Ele conta que o casório aconteceu após seu pai perder o circo em uma enchente. A família esteve "parada" por meses em Minas Gerais, e ele então fez a primeira comunhão e a crisma na igreja local.