Arleane e Marcelo deixam o BBB após algumas DRs, farpas e perda de aliança

Arleane e Marcelo foram a primeira dupla eliminada do BBB 25 (Globo). Eles receberam 55,95% dos votos na disputa contra Diogo e Vilma (36%) e Edilberto e Raissa (8,05%). Ao todo, o paredão recebeu 6.518.180 votos.

Discussões de relacionamento e alianças

Há onze anos, o casal se conheceu em um ensaio da escola de samba A Grande Família, em Manaus.

O brother é manauara, servidor público e trabalha como engenheiro de segurança do trabalho. Em sua apresentação, Marcelo disse não se considerar ciumento e até ter presenteado a mulher com uma cirurgia plástica nos seios. Além disso, entrou no reality com a esperança de, com o dinheiro, viajar pelo mundo.

Já Arleane é indígena da etnia Mura, Rainha de Bateria de escola de samba, cunhã-poranga e sensitiva. Entrou no BBB com o plano de comprar uma casa para sua mãe.

BBB 25: Marcelo e Arleane em dinâmica Imagem: Reprodução/Globoplay

No BBB 25, os dois se aproximaram da dupla de pai e filha, Edilberto e Raissa. Gracyanne também simpatizou com os dois e chegou a elogiar o marido de Arleane: "A gente teve uma impressão dele e depois ele já se demonstrou outro. Ele é o único homem ali do quarto, casado, lidar com um monte de mulher, é muito difícil. A gente falou: 'Ele é um pouco afastado'. Mas como que não vai ser? Porque eu entendo a preocupação que ele tem lá fora das pessoas verem ele ali, como único... Muito difícil. Ele até consegue interagir bem."

Arleane e Marcelo não venceram nenhuma das três principais provas que aconteceram no reality até então.

BBB 25: Arleane e Marcelo na noite do primeiro dia Imagem: Reprodução/Globoplay

No sábado (18), o casal discutiu por conta de um comentário de Marcelo sobre a formação do Paredão. O brother cogitou indicar ao Paredão as irmãs Camilla e Thamiris, mas Arleane afirmou que o marido não estava jogando sozinho. "Não, mas a gente tem que conversar, porque você não está só no jogo. E eu gosto das meninas, amor, não é assim: 'Eu voto', não é só você que está aqui não, tá bom? A gente tem que conversar, antes", disse. "Eu estou [...] só ouvindo, compactuando com muita coisa, mas o meu querer também importa".

Parece que você está esquecendo que eu estou aqui, parece que sua dupla é o Ed e os meninos. E parece que eu estou invisível aqui, para jogo (...) A forma como você age também é como se eu não existisse aqui, como se só você estivesse jogando. Mas, infelizmente, você depende de mim para as coisas acontecerem, aqui Arleane

No dia seguinte, domingo (19), Arleane disse ter perdido a aliança de casamento após retirá-la para fazer uma limpeza. Ela não encontrou o anel e disse que isso "mexeu mais" com ela do que ter ido ao Paredão.

A dupla foi emparedada nesta primeira berlinda indicada pelos líderes, Aline e Vinícius.

BBB 25: Arleane e Marcelo têm DR Imagem: Reprodução/Globoplay

No Sincerão de segunda-feira (20), a dupla apontou Aline e Vinícius para a frase "Se acham protagonistas". "Eu percebo que você não gosta de me olhar nos olhos", disse Arleane para Aline. No entanto, os quatro conversaram ao final da dinâmica em tom de reconciliação.

Ao lado de Diogo, Vilma, Raissa e Ed, eles foram os escolhidos pelo público para deixar a casa. Na defesa de sua permanência, Arleane disse que a dupla "não veio para brincar". "Infelizmente estamos indo para o Paredão com dois amigos nossos, que a gente não gostaria de ir", disse Arleane. "Temos muito ainda o que mostrar no jogo".