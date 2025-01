Influencer chora após ser mordida por macaco na Ásia e ter alergia severa

Paloma Souza foi mordida por um macaco em viagem na Tailândia e desenvolveu alergia severa. Ela resolveu voltar para o Brasil antes do previsto para evitar mais gastos financeiros e seguir com tratamento adequado.

O que aconteceu

Paloma estava na cidade de Krabi, no sul da Tailândia, quando foi mordida por um macaco. O momento foi filmado e postado em suas redes sociais, onde acumula mais de 8 milhões de seguidores, sendo 7,5 milhões no TikTok e 580 mil no Instagram.

Natural de Feira de Santana (BA), Paloma precisou tomar vacinas contra a raiva, deixando os custos iniciais do tratamento em R$ 7 mil. A Tailândia foi seu terceiro destino asiático após passagem pela China e Coreia do Sul em viagem acompanhada da irmã Pamela.

Agora que chegou no Japão, ela continua seu tratamento e buscou vacina contra a raiva.

Em relato no Instagram, ela disse que passou mal após tomar uma das vacinas no Japão: "Passei muito mal, febre, calafrio, dor de garganta, cabeça doendo. Ontem eu tava destruída", falou Paloma em vídeo do dia 15 de janeiro.

Após tomar vacinas devido ao início do tratamento, ela afirmou que está tendo reação alérgica: "Estou tendo uma reação alérgica muito severa as vacinas da raiva, essa alergia é muito rara de acontecer, não era nem para estar acontecendo", contou Pamela no fim de semana.

A influenciadora disse que fez consulta online com médico brasileiro que fez uma prescrição incluindo com código internacional. Ela afirmou que vai precisar antecipar a viagem, prevista para terminar em 5 de fevereiro.

"Agora foram mais uns R$ 13.600 [de gasto]. Estou voltando para casa porque estou com medo", explicou Pamela ao dizer que escolheu uma rota com 20 horas de voo para voltar ao Brasil antecipadamente.

Na madrugada, ela publicou que já estava no Brasil e com a alergia enfraquecida: "Estou muito feliz porque a minha alergia está mais fraca, só que eu ainda tô toda me coçando". Pamela contou ainda que teve a mala extraviada junto com a irmã.